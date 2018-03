Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul…

- Guvernul va adopta, miercuri, o Ordonanta de Urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, in deschiderea ședinței Executivului. Comisia va fi condusa de premierul Romaniei și de președintele Academiei Romane.…

- Deputatii au votat, marti, cu 191 voturi "pentru", 97 "impotriva" si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni. Aceasta va avea sarcina a realiza manualele scolare obligatorii. Camera Deputatilor este for…

- Toți romanii care au obținut venituri in strainatatea, in anul 2017, trebuie sa faca asta pana pe 15 iulie. Potrivit noului mecanism aprobat, joi, de Guvern, prin Ordonanța de Urgența, aceștia trebuie sa declare veniturile obținute in afara țarii pana la aceasta data. Vor depune delarația unica atat cei…

- Conform site-ului „Realitatea.net”, Ordonanta de Urgenta care legifereaza declaratia unica a fost adoptata de Guvern! Aceasta comaseaza sapte for-mulare(D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605) referitoare la veniturile realizate de persoane fizice. Una dintre cele mai importante masuri care se va…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ ‘schimba fundamental’ acest mecanism de plata a contributiilor. ‘Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat ca actul normativ "schimba fundamental" mecanismul de plata a contributiilor. "Această ordonanţă de urgenţă…

- Comisia de munca si protectie sociala din Camera Deputatilor a votat, marti, un amendament la Legea de aprobare a OUG 79/2017, care prevede acordarea unui spor de 15% pentru persoanele cu handicap vizual. Parlamentarii analizeaza corectiile la OUG 79/2017 privind modificarea Codului fiscal, astfel incat…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Anuntul a fost facut miercuri de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Si premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta care sa corecteze "defectiunile" din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. "Maine e joi. Actul normativ, maine", a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Angajatii aflati in concediu medical pierd 20% din venit, spune FSLI Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt (FSLI) atrage atentia ca prin noua formula de calcul al salariului acordat în timpul concediului medical, angajatii pierd sume semnificative. Este vorba despre…

- Pana acum, anomaliile pe care miniștrii nu le-au prevazut au facut ca statul sa renunțe, in fiecare ședința de Guvern, la o parte din banii pe care estima ca ii va caștiga prin trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Intre timp, noul Cod Fiscal – intrat deja in vigoare – a trecut…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 79/2017 de modificare a Codului fiscal a fost criticata, miercuri, in sedinta Comisiei de buget a Camerei Deputatilor, de reprezentantii mai multor asociatii si patronate, acestia sustinand ca genereaza nesiguranta in randul angajatorilor si angajatilor, creste birocratia…

- O modificare vaga a legislatiei, strecurata de guvernanti in controversata OUG 3/2018, care, initial, trebuia sa modifice doar regimul contributiilor pentru salariatii din IT, schimba modul in care se calculeaza contributiile sociale tuturor salariatilor care isi iau concediu medical sau postnatal.…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Teodorovici: Contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul 600, chiar daca nu este in mod clar mentionat Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie…

- Guvernul Dancila a facut o eroare inca din prima zi de activitate, astfel ca in Ordonanța de Urgența in care se proroga termenul de depunere al formularului 600 nu se proroga și plata...

- Declarația 600 va fi simplificata. Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei Ordonante de Urgenta (OUG) adoptate miercuri, 31 ianuarie, de catre Guvern, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”. Editorial de Claudiu…

- Potrivit Guvernului, Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate – va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul primei sedinte a Cabinetului sau, ca va fi adoptata OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebuie apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Prima sedinta a Guvernului Dancila. Se discuta OUG privind formularul 600 Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval,…

- Miercuri are loc prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, a anunțat ministrul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti dimineata, la sediul ministerului, ca pregateste o Ordonanta de Urgenta pentru a anula depunerea Deciziei 600, potrivit Romania TV.Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care o sa gasim cea mai buna solutie. In aceasta…

- Eugen Teodorovici, avizat luni in functia de ministru de Finante de Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, a declarat la audieri ca depunerea Formularului 600 va fi amanata in prima sedinta de Guvern, iar o solutie ar putea fi comasarea acestuia cu Formularul 200.

- Eugen Teodorovici, avizat luni in functia de ministru de Finante de Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, a declarat dupa audieri ca nu exclude revenirea la impozitarea progresiva, daca are o logica.

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima şedinţă de Guvern vom avea acea Ordonanţă de urgenţă care va prelungi…

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- „Marti, 16.01.2017, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului a avizat nefavorabil in plenul Consiliului Economic si Social proiectul Ordonantei de Urgenta nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare. In opinia FACIAS, proiectul incalca nu doar Constitutia, ci si principiile…

- Nicoleta Dumitrescu Pentru cei care au in familie persoane cu dizabilitati – fie ca sunt adulti, fie ca sunt copii – noul an a venit si cu vesti bune, legate de bani. Conform unei ordonante de urgenta, care a fost aprobata in luna august anul trecut, din 2018 intra in vigoare prevederea conform careia…

- Prevederea apare intr-o ordonanta de urgenta promovata de Guvern in ultima sedinta de anul trecut. De specificat faptul ca, initial, actul normativ nu s-a aflat pe agenda de lucru, dar o zi mai tarziu, pe 29 decembrie, ordonanța de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial. “Aparatul propriu de…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca masurile fiscale ce vor fi amanate pana la inceputul lunii iulie 2018 nu au legatura cu aplicarea Ordonantei privind masurile fiscale, inclusiv trecerea de la angajator la angajat a contributiilor. "Din…

- Camera Deputaților a adoptatlegea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, așa cum este cunoscuta in mediul public, cu modificari fata de varianta venita de la Guvern. Legea "SPLIT TVA" a fost modificata in Comisia de Buget a Camerei Deputaților. Astfel, potrivit noilor…

- Fostul premier Sorin Grindeanu, in prezent presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), a apreciat ca propunerile de modificare a Codului de procedura penala nu trebuie sa duca la derapaje. "Asociatiile de magistrati... toti trebuie sa mearga…

- Legea referendumului, modificata. Proiectul PSD il scoate din procedura pe presedintele Romaniei Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de…

- Proiectul a fost pus in accord cu o decizie de neconstitutionalitate, dupa ce CCR a decis ca data organizarii referendumului de revizuire nu poate fi stabilita prin hotarare de Guvern. De asemenea, proiectul initiat de PSD il scoate din procedura organizarii referendumului pe presedintele…