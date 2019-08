Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat vineri, la o intalnire cu romani plecati la munca in strainatate, ca la CEC se lucreaza la un produs, ce va fi lansat probabil in luna septembrie, prin care se vor putea trimite bani acasa fara niciun fel de comision. "Romanii trimit bani acasa,…

- Romania, cea mai mare crestere din UE la numarul de masini noi inmatriculate. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -7.8% in iunie 2019 fata de iunie 2018, atingandu-se un nivel de 1,446,183 unitati. Pe primele sase luni din 2019, in UE, au fost inmatriculate 8.183.562…

- Valul de emigranți romani care cauta un viitor mai bun in strainatate ramane in creștere și in 2019, astfel ca piața din Romania define tot mai deficitara la nivel de forța de munca. Motivul? Salariile mai mari și condițiile de munca mai bune ii determina sa-și paraseasca locurile natale și sa mearga…

- Europa da în clocot, iar Ministerul de Externe a emis o noua atentionare de calatorie. Turistii români care vor sa mearga în Italia sunt avertizati ca tara este sub cod rosu de canicula.

- Romania, locul 16 in Europa la inmatricultarile de autoturisme noi. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, atingandu-se un nivel de 1,400,518 unitati. Pe primele cinci luni din 2018, in UE, au fost inmatriculate 6,737,491 autoturisme…

- Cuvantul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei, rostit in deschiderea Conferintei Internationale privind relatiile dintre Stat si denominatiunile religioase in Uniunea Europeana, Palatul Patriarhiei, vineri, 7 iunie 2019. Potrivit Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (TFUE),…

- Cifra de afaceri a celor mai mari cinci campionate din Europa - Anglia, Germania, Spania, Italia si Franta - a crescut cu 6% in sezonul 2017-2018, potrivit datelor publicate miercuri de cabinetul Deloitte, scrie France Football. Acest Big 5 a generat o cifra de afaceri totala de 15,6 miliarde…

- Peste 1.600 de masini inmatriculate pe numele unor romani si utilizate pentru comiterea de jafuri au fost puse sub sechestru in Italia, Romania si in alte opt state europene, in cursul unei operatiuni care vizeaza zeci de persoane de etnie roma, informeaza agentia de presa ANSA, conform Mediafax.Citește…