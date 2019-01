Stiri pe aceeasi tema

- Romania va aborda cu impartialitate si pragmatism agenda europeana in domeniul digital in calitatea sa de presedinte al Consiliului Uniunii Europene (UE), a afirmat ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, in cadrul discutiilor pe care le-a avut miercuri, la Bucuresti,…

- Dupa ce a conștientizat ca Romania ramane de la o zi la alta tot mai pustie, mai precis fara platitori de taxe și impozite (din care sa-țiprimeasca ei salariile), acest “geniu” de la Finanțe, ministrul Eugen Teodorovici, a facut toate demersurile pentru a limita dreptul la munca in strainatate pentru…

- Romania este pregatita sa lucreze intr-un ritm sustinut in cadrul negocierilor privind viitorul buget european pentru perioada 2021-2027, astfel incat sa existe un acord pana la sfarsitul acestui an, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit unui comunicat al ministerului, remis,…

- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "O să-l expunem (proiectul de buget pe 2019 n.r.), poate chiar săptămâna…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat marti cu Vera Jourova Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat marti cu Vera Jourová, comisarul european pentru justitie, despre evolutiile sistemului judiciar din România si prioritatile pentru acest domeniu în contextul…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat miercuri, la Indagra, ca spera ca noul ministru francez al Agriculturii va vizita Romania pana la finalul anului. "Tin sa evidentiez bogata cooperare franco-romana in sectoarele cresterii animalelor, invatamantul in domeniul agricol, cercetarea…