- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a afirmat, vineri seara, ca excedetul de la nivelul bugetelor locale este de 13 miliarde de lei, iar primariile au de unde sa faca in acest an investitii.

- Banii pentru programul ''Masa calda pentru elevi" au fost alocati, iar Ministerul Educatiei trebuie sa vina cu o propunere clara pentru implementarea acestuia, a afirmat, vineri seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! De luna viitoare…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are obligatia sa aduca in acest an la bugetul de stat venituri de 30% din PIB, ceea ce inseamna ca va avea foarte mult de lucru, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. ‘Veniturile (bugetare – n. r.) estimate…

- Programul "Prima casa" va continua, pentru ca a fost util in economie, dar se doreste a fi un program social clar, a declarat duminica ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Noi vom bugeta pentru anul viitor în continuare programul "Prima casă" pentru că a fost foarte util…

- Deficitul bugetar din perioada ianuarie - octombrie 2018 a crescut de 2,8 ori ca pondere in PIB si de 3,2 ori ca valoare, fata de aceeasi perioada a anului trecut, reiese din declaratiile facute marti de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. Oficialul de la Finante, a spus, marti,…

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. ‘Rectificarile bugetare…