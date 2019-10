Teodorovici o corecteaza pe Dancila: Rectificarea bugetara va fi in noiembrie. Vineri se impart bani primarilor prin hotarare de guvern

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, ca in sedinta de Guvern de vineri se va adopta o hotarare prin care se vor aloca 1,4 miliarde de lei pentru functionarea UAT-urilor, precizand ca a doua rectificare bugetara va avea loc in luna noiembrie, nu saptamana aceasta, cum credea Viorica Dancila.



"Este o alocare de fonduri in baza Ordonantei 12, care se refera la rectificarea bugetara catre UAT-uri. Sunt cele 1,4 miliarde de lei pe care le-am mentionat de mai multe ori si care se distribuie catre UAT-urile (unitati administrativ-teritoriale - n.red.) din Romania.…