Teodorovici, despre candidatura la prezidențiale: M-am gândit că a sosit momentul Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat ca si-a exprimat deschiderea de a participa la competitia din PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale. Iata ce a publicat Teodorovici, pe pagina de Facebook: „Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția interna in PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidențiale. Da, m-am gandit ca a sosit momentul sa aducem cu adevarat unitate intr-o societate dezbinata și mai mult echilibru intr-o civilizație care ezita uneori sa-și manifeste credința in valorile moștenite, de… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

