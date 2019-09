Tentativa de SUICID macabra! Un tanar se zbate intre viata si moarte dupa ce s-a intins pe mijlocul drumului si a asteptat sa fie lovit de o masina!

Stiri pe aceeasi tema

- Starea femeii de 43 de ani, lovita in plin de o mașina in Italia s-a agravat, iar romanca se zbate intre viața și moarte intr-un spital din Cesena. Primele informatii arata ca romanca tocmai voia sa traverseze strada, in momentul in care a fost lovita de o masina condusa de un sofer in varsta de 29…

- Un copil in varsta de patru ani a fost lovit de o autoutilitara, in orasul Murgeni, județul Vaslui, in timp ce incerca sa traverseze strada. In loc sa incerce sa il ajute și sa il duca la un spital aflat in apropiere, mai mulți oameni l-au filmat cu telefoanele mobile.

- Un tanar de 21 de ani a murit pe loc, iar iubita lui se zbate intre viata si moarte dupa ce s-au rasturnat intr-o curba de la Ruginoasa, din cauza vitezei. Cei doi se aflau intr-un autoturism BMW in timp ce se deplasau catre Ruginoasa, venind de la Iasi, unde acestia fusesera sa vizioneze un film la…

- Caz socant in Constanta! Un tanar de 26 de ani si-a dat foc in masina sa, langa localitatea Murfatlar. Inainte, el a postat un mesaj pe Facebook in care isi anunta gestul extrem, din cauza neintelegerilor cu tatal sau.

- O mașina oprita duminica dimineața pe mijlocul drumului, la ieșirea din Gherla spre Mintiu Gherlii, a atras atenția trecatorilor. Au intervenit la evenimentul de pe strada Mintiului echipaje de poliție și Poliția Locala, care au gasit in interiorul autoturismului doua persoane, care nu raspundeau. S-a…

- O mașina oprita duminica dimineața pe mijlocul drumului, la ieșirea din Gherla spre Mintiu Gherlii, a atras atenția trecatorilor. A intervenit la evenimentul de pe strada Mintiului un echipaj de poliție, care a gasit in interior doua persoane, care nu raspundeau. S-a cerut ajutorul pompierilor de la…

- Tudor Buda, un tanar in varsta de 32 de ani, care a plecat in urma cu patru ani din țara pentru un trai mai bun, și-a gasit sfarșitul la inceputul lunii iunie, in urma unui accident rutier, in Italia.

- In aceasta noapte de Rusalii, in jurul orei 04.15, pe raza comunei Budesti, judetul Valcea, pe DN 7, a avut loc o coliziunea intre doua autoturisme, rezultand doua victime incarcerate.Purtatorul de cuvant al ISU Valcea a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "s a intervenit cu un echipaj SMURD si unul…