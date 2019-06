Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Apelor și Padurilor, Doina Pana, va fi audiata vineri la DIICOT, în dosarul ce ancheteaza reclamatia fostului ministru privind o presupusa otravire cu mercur, potrivit Romania TV.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca s-ar fi atentat la viata fostului ministru al Padurilor, Doina Pana, analizele medicale dovedind acest lucru, dar ca DIICOT tergiverseaza ancheta. "A venit si mi-a spus. Primul om la care i-a spus am fost eu. Mi-a aratat analizele…

- Procurorii DIICOT au deschis un dosar in care a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor si grup infractional organizat, dupa ce Doina Pana, fost ministru al Apelor si Padurilor, a afirmat ca a fost otravita cu mercur, informeaza Agerpres.roPotrivit…

