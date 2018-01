Stiri pe aceeasi tema

- Populatia iraniana a fost avertizata de catre guvern sa evite "adunarile publice ilegale" ca urmare a manifestatiilor de protest desfasurate in toata tara, scrie BBC. In urma protestelor din Iran au fost arestate mai multe persoane, imaginile postate pe retelele sociale arata ciocniri…

- In octombrie, alte patru nave, sub pavilionul Comorelor, Federatiei Sfantul Kitts si Nevis, Cambodgiei si, respectiv, al Coreii de Nord, au primit interdictia de a intra in porturi, o premiera in istoria Natiunilor Unite.O lista cu zece vase a fost propusa de Statele Unite pentru interdictie,…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg.

- China, Afganistan si Pakistan s-au angajat marti, la Beijing, sa colaboreze in lupta antiterorista si pentru asigurarea securitatii regionale, transmite dpa. Intr-un comunicat comun emis la Beijing, cele trei state se pronunta ca procesul de pace in Afganistan sa continue si sa fie 'condus de afgani',…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Premierul britanic Theresa May a vorbit, marti, cu presedintele SUA Donald Trump pe tema situatiei Ierusalimului, precum si pe tema Brexitului. Cei doi si-au urat Craciun fericit, insa nu a fost mentionata gruparea de extrema-dreapta Britain First, ale carei postari fusesera distribuite de Trump si…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- "Statutul Ierusalimului nu este final. In privinta Ierusalimului, presedintele nu a anuntat statutul final", a declarat vineri Rex Tillerson.Seful diplomatiei americane a explicat ca mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim "probabil nu se va produce in 2018", explicand ca tranzitia…

- "Libanul va supravietui sau va prospera doar daca va dezarma Hezbollah. Atata timp cat aveti o militie armata, nu veti avea pace in Liban. Situatia din Liban este tragica. Din 1979, iranienii au scapat literalmente cu crime in regiunea noastra (Orientul Mijlociu), iar acest lucru trebuie sa inceteze",…

- Redifuzarea de catre presedintele american Donald Trump pe Twitter a unor clipuri antimusulmane a provocat o infruntare diplomatica, foarte rara, intre Statele Unite si cel mai apropiat aliat al lor, Regatul Unit, relateaza AFP.

- Consiliul de Securitate ONU va tine o intalnire de urgenta, miercuri, pentru a discuta despre cum vor aborda situatia si pentru a negocia o rezolutie care sa prevada noi sanctiuni. Ambasadorul francez a declarat pentru reporteri ca ar trebui facuta o implementare totala a masurilor actuale,…

- Clienții Airbnb iși vor putea imparți cheltuielile cu cazarea intr-o lista in care se pot afla maximum 16 persoane. Inainte, costurile puteau fi achitate de o singura persoana, in momentul in care se facea rezervarea. Plata va fi imparțita automat la lista de prieteni cu care mergi in vacanța, insa…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- "Urmarim Coreea de Nord foarte atent. Vom continua sa facem acest lucru. Coreea de Sud si alianta americana raman puternice si capabile sa contracareze eventuale provocari sau atacuri nord-coreene", a declarat Manning, un purtator de cuvant al Pentagonului. Presa japoneza a citat surse guvernamentale…

- Luni, Szijjarto se va intalni la Budapesta cu premierul chinez Li Keqiang, in timpul summitului "16+1" China - Europa Centrala si de Est, la care participa peste 1.000 de oameni de afaceri. Potrivit datelor prezentate de catre guvernul ungar aferente primelor opt luni din 2017, exporturile…

- Guvernul pakistanez a lansat un apel armatei sa securizeze Islamabadul, unde violentele intre fortele de securitate si manifestanti islamisti s-au soldat sambata cu cel putin un mort, a anuntat Ministerul de Interne local, citat de AFP. "Guvernul a autorizat desfasurarea unui numar suficient…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat-o joi pe Tzipi Hotovely, ministrul sau adjunct de externe, care a spus ca evreii americani nu-și trimit copiii in armata și traiesc "vieți confortabile", relateaza dpa. Afirmația facuta de Tzipi Hotovely vine în contextul…

- Tatal unuia dintre baschetbalistii retinuti in China pentru furt din magazine a fost numit “prost nerecunoscator” de catre presedintele SUA, Donald Trump. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a numit “prost nerecunoscator” pe LaVar Ball, tatal baschetbalistului LiAngelo Ball, retinut in China pentru furt…

- Theresa May a facut cele mai puternic atac la adresa lui Vladimir Putin, acuzand Moscova de ingerința in cadrul alegerilor, dar și de campanii de spionaj cibernetic. Premierul britanic a afirmat ca liderul rus incearca sa „submineze societațile libere”, prin difuzarea unor „informații false și imagini…

- Presedintele american, care recent a fost descris de presa de stat nord-coreeana drept un "batran nebun", a raspuns printr-un mesaj pe Twitter la insultele Phenianului. "De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma «batran», in conditiile in care eu nu l-as numi NICIODATA «scund si gras»? Oh,…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat sambata ca a convenit cu presedintele chinez Xi Jinping ca tarile lor sa intensifice cooperarea in ce priveste dosarul nord-coreean, transmite Reuters.Cei doi lideri au avut o intrevedere in marja summitului APEC (Forumul de Cooperare Asia-Pacific),…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din…

- Regimul de la Phenian si schimburile comerciale dintre Statele Unite si China au fost principalele subiecte discutate de presedintele Donald Trump cu omologul sau chinez Xi Jinping. Si desi se credea ca vor exista anumite animozitati, cei doi lideri s-au inteles perfect.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Japonia va putea dobori rachetele nord-coreene „din cer” cu echipament militar cumparat de la Statele Unite, scrie BBC News. Primul ministru al Japoniei, Shinzo Abe, a declarat in timpul conferinței de presa comune, pe care a susținut-o alaturi de Donald…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca nu exista nicio dovada ca Moscova s-ar fi implicat in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, dupa ce fostii membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump au fost inculpati in acest caz, informeaza postul France 24.…

- Multiple surse citate de AFP indica faptul ca tentativele de manipulare politica de interese cu legaturi la Moscova pe retele de socializare in timpul campaniei alegerilor prezidentiale din 2016 in Statele Unite au fost cu mult mai vaste decat s-a estimat initial. Mai multe comisii parlamentare urmeaza…

- Guvernul de la Havana a anunțat ca va facilita accesul la vize a cubanezilor care traiesc in Statele Unite și va ușura obținerea cetațeniei pentru copiii familiilor de cubanezi care s-au nascut peste hotare. Guvernul de la Havana face un pas spre deschiderea țarii in momentul in care Statele Unite bat…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a declarat in septembrie ca Phenianul analizeaza posibilitatea efectuarii "celei mai puternice detonari" a unei bombe cu hidrogen, deasupra Oceanului Pacific, in contextul tensiunilor cu Administratia Donald Trump.Amenintarea a fost reiterata…

- "Este datoria oricarui presedinte al Statelor Unite, avand in vedere amenintarea cu care se poate confrunta tara sa din partea Coreei de Nord cu arme nucleare, sa exploreze aceste optiuni militare si sa le mentina disponibile. Nu cred ca doreste cineva o solutie militara la aceasta problema si stiu…

- Oficialii din New Delhi noteaza cu ingrijorare faptul ca recentele tensiuni dintre Rusia si Statele Unite au condus la o cooperare mult mai apropiata intre Moscova si Beijing, in special in domeniul tehnologiilor militare.

- Administratia Vladimir Putin a cerut vineri Statelor Unite sa retraga bombele nucleare stationate în tari europene, informeaza site-ul israelian de informatii militare DebkaFile, potrivit Mediafax. "Armele nucleare americane desfasurate în Europa trebuie readuse pe teritoriul…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a afirmat, joi, ca Moscova considera ca planurile NATO de a-si creste prezenta militara în regiunea Baltica reprezinta o parte a actiunilor deliberate a Aliantei îndreptate împotriva Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass. Serghei…

- Carles Puigdemont, seful guvernului regional catalan, a primit termen pana joi sa renunte la proclamarea independentei Cataloniei si sa clarifice situatia. Madridul va putea activa Articolul 155 al Constitutiei Spaniei, care prevede posibilitatea suspendarii autonomiei Cataloniei. …

- Presedintele american, Donald Trump, este intr-o logica a "raportului de forte" si "de negare" a multiculturalismului in privinta marilor mize internationale, a afirmat sambata seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu acordat AFP."Astazi, pozitia americana este o pozitie…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat intenția liderului de la Casa Alba de a introduce noi sancțiuni Iranului. În același timp, președintele iranian, Hassan Rouhani, a spus ca țara sa își va dubla eforturile de a obține arme de aparare și ca își va extinde programul…

- Alexander Yemelianov a subliniat, in cadrul unei comisii din Adunarea Generala a ONU, ca intreaga parte europeana a Rusiei se va afla in raza de actiune a acestor rachete. "Presupunerea ca varianta la sol a sistemului de lansare verticala Mark-41 nu are nicio posibilitate de a lansa rachete…

- Marea Britanie nu va face speculatii despre ceea ce se va intampla daca Statele Unite ar decide sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul, a declarat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialul britanic a mai afirmat ca Guvernul de…

- Ministrul de externe nord-coreean Ri Yong-ho a avertizat ca țara sa 'va face sa ploua cu foc' asupra Statelor Unite ale Americii, in replica la 'declarațiile belicoase' ale președintelui american Donald Trump, care a amenințat recent la ONU cu distrugerea Coreei de Nord, informeaza joi EFE și AFP.…

- Noua dintre decese au fost confirmate in orasul Sonoma, trei in Mendocino si unul in Yuba. In regiunea Napa, sotii Charles si Sara Rippey, in varsta de 100, respectiv 98 de ani, nu au fost evacuati la timp din locuinta. Unul dintre cele mai afectate orase este Santa Rosa, la nord de San…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe. Șeful diplomației de la Moscova…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat luni pe omologul sau american, Rex Tillerson, ca Washingtonul risca sa provoace "o escaladare inacceptabila" a tensiunilor cu Coreea de Nord, transmite AFP, potrivit Agerpres. Într-o discuție telefonica avuta…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe.Șeful diplomației de la…

- Anuntul a fost facut duminica de catre misiunea diplomatica a SUA din Turcia, invocand nevoia de a ”reevalua” angajamentul Turciei pentru securitatea personalului diplomatic american. ”Evenimentele recente au obligat Guvernul Statelor Unite sa reexamineze angajamentul autoritatilor din Turcia…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov și-a exprimat vineri speranța ca președintele SUA, Donald Trump, va lua o decizie 'echilibrata' cu privire la ramanerea sau retragerea țarii sale din acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015 de Teheran și marile puteri, transmite Reuters. …

- Fostul lider nord-coreean Kim Jong-Il a transmis de la începutul anilor 2000 ca Phenianul avea o arma nucleara, a afirmat miercuri presedintele Rusiei, Vladimir Putin. "În anul 2001, în drumul spre Japonia, am efectuat o escala în Coreea de Nord, unde m-am…