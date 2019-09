Tensiuni în ALDE. Dănuţ Andruşcă vs Daniel Chiţoiu, replici acide de la distanţă: Se comportă ca o ţaţă, nu ca un bărbat politic „Daniel Chițoiu a reușit sa-și faca praf toata munca de o viața printr-o declarație nesimțita. Prin cele afirmate la adresa mea, fostul ministru al Economiei nu s-a comportat ca un barbat politic, așa cum are pretenția sa fie tratat, ci ca o țața, care la divorț iși pune poalele in cap. Sa se foloseasca de numele meu, un coleg de alianța care s-a comportat cat se poate de corect și de amical cu el, mereu, de-a lungul timpului, pentru a-și ataca un coleg de partid care are curajul sa i se opuna, este ceva care nu-i face cinste și care-l face un pitic politic, nu un barbat politic. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD al Economiei, Danut Andrusca, l-a atacat luni pe secretarul general ALDE Daniel Chitoiu, dupa ce acesta din urma a spus despre un coleg de partid ca este un „no-name politic” si l-a comparat cu Andrusca. „Daniel Chitoiu a reusit sa-si faca praf toata munca de o viata printr-o declaratie…

- Fostul ministru PSD al Economiei, deputatul Danuț Andrușca, spune ca afirmațiile secretarului general ALDE Daniel Chițoiu care și-a facut un coleg „no-name” și l-a comparat cu Andrușca, arata ca in loc sa fie „barbat politic”, Chițoiu se comporta „ca o țața, care la divorț iși pune poalele in cap”.…

- "De doua zile, Ministerul Afacerilor Interne a ramas fara conducere! E pentru prima oara in istoria acestei institutii care are un rol central in asigurarea ordinii publice si sigurantei cetateanului. In plin proces de reformare a sistemului de urgenta, pe fondul tragediei de la Caracal, in plin…

- "Cand ai sa ințelegi domnule Turda? Cand ai sa ințelegi sa nu mai dai like-uri sau sa lași comentarii pe pagini de socializare pe care nu te-am blocat inca? Cand ai sa ințelegi ca nu sunt ca lingusitorii din viața ta care imi umpleau sumbra realitate cu sfaturi pentru binele meu și care acum sunt…

- ”Am vazut zilele astea insistenta cu care fostul ministru Tudorel Toader se grabeste sa justfice in spatiul online faptul ca motivele revocarii domniei sale din functia de ministru, de catre coalitia PSD-ALDE, au fost generate de opozitia de a sustine amnistia si gratierea, printre alte masuri. Imi…

- CNATDCU a decis retragerea titlului de doctor in Management, detinut de fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, pentru plagiat, anunta Emilia Sercan pe Facebook. "Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi de toti membrii prezenti la sedinta care a avut loc in data de 18 iulie. Verdictul CNATDCU…

- Un tanar in varsta de 22 de ani nu a putut sa accepte desparțirea de partenera sa, iar in momentul in care a aflat ca tanara iubește din nou și s-a logodit cu un alt barbat, s-a sinucis. Mai mult de atat, el a transmis totul in direct, pe Facebook.

- Un tanar din India s-a sinucid live pe Facebook dupa ce a aflat ca fosta lui iubita s-a logodit cu un alt barbat. Shyam Sikarwar, in varsta de 22 de ani, s-a spanzurat intr-un templu din localitatea indiana Raibha. Moartea sa a fost vazuta live pe Facebook. Intr-un bilet pe care Shyam l-a scris, acesta…