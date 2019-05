Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, favorita numarul 2 a turneului WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 250.000 dolari, s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-3, pe germanca Laura Siegemund, venita din…

- Jucatoarea americana de tenis Sofia Kenin, locul 34 mondial si cap de serie nr. 5, a fost eliminata luni, in primul tur al turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a fost invinsa de frantuzoaica Chloe Paquet, clasata pe pozitia 229 in ierarhia mondiala. Paquet…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, a doua favorita, s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a dispus de chinezoaica Lin Zhu cu 6-0, 6-1, in doar 47 de minute.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de rusoaica Ana Kalinskaia cu 6-3, 6-4, duminica, in finala turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari. Ana Bogdan (26 ani, 131 WTA), a doua favorita, s-a inclinat dupa o ora si 12 minute in…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a obtinut o victorie facila, cu 6-1, 6-0, in fata frantuzoaicei Tessah Andrianjafitrimo. Ana Bogdan (26…

- Echipa feminina de tenis a Australiei a invins-o pe cea a Belarusului, cu 3-2, duminica, la Brisbane, si s-a calificat pentru a 18-a sa finala de Fed Cup, prima din 1993, informeaza AFP. Australia a obtinut biletul pentru finala din noiembrie, unde va intalni invingatoarea dintre Romania si Franta,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, sambata, ca isi doreste foarte mult sa castige meciul cu Franta din semifinale, programat la Rouen in 20 si 21 aprilie, si mai apoi si trofeul Fed Cup. "Echipa Frantei este puternica, are experienta in ceea ce inseamna Fed Cup. Dar si echipa noastra este…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa prima sa victorie obtinut la simplu in acest an, 6-2, 6-7 (7), 6-2 cu Chloe Paquet (Franta). Ana Bogdan (26 ani, 124 WTA), semifinalista…