Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer, locul 2 ATP si cap de serie numarul 1, este la o victorie de revenirea dupa cinci ani pe locul I ATP, dupa ce l-a invins, miercuri, cu scorul de 7-6 (8), 7-5, pe germanul Philipp Kohlschreiber, locul 36 ATP, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Rotterdam,…

- Roger Federer, locul 2 ATP si cap de serie numarul 1, este la o victorie de revenirea dupa cinci ani pe locul I ATP, dupa ce l-a invins, miercuri, cu scorul de 7-6 (8), 7-5, pe germanul Philipp Kohlschreiber, locul 36 ATP, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de 500 de puncte de la…

- Roger Federer s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Rotterdam dupa ce a obținut o victorie lejera in turul preliminar. Elvețianul l-a invins in doua seturi, 6-1, 6-2, pe belgianul Rubens Bemelmans, dupa numai 47 minute de joc. Jucatorul din Tara Cantoanelor a facut astfel inca…

- Roger Federer a facut primul pas spre revenirea pe primul loc ATP. Al doilea jucator de tenis al lumii a trecut aseara, scor 6-1, 6-2, de belgianul Ruben Bemelmans, la turneul ATP 500 de la Rotterdam (premii totale de 1.862.925 euro). Meciul contra jucatorului aflat pe locul 116 ATP a durat doar 47…

- Roger Federer (locul 2 ATP si cap de serie numarul 1) a predat inca o lectie de tenis, "victima" fiind de aceasta data belgianul Rubens Bemelmans (116 ATP), jucator venit din calificari. Elvetianul s-a impus in doar 47 de minute, scor 6-1, 6-2, calificandu-se astfel in optimile de finala ale turneului…

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Rotterdam (Olanda), invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-2, pe belgianul Rubens Bemelmans, dupa numai 47 minute de joc. Jucatorul din Tara Cantoanelor a facut astfel inca un pas catre fotoliul…

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Rotterdam (Olanda), invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-2, pe belgianul Rubens Bemelmans, dupa numai 47 minute de joc.Jucatorul din Tara Cantoanelor a facut astfel inca un pas catre fotoliul de lider…

- Roger Federer, locul 2 ATP si cap de serie numarul 1, l-a invins, miercuri, cu scorul de 6-1, 6-2, pe belgianul Ruben Bemelmans, locul 116 ATP, venit din califcari, in turul I al turneului de 500 de puncte de la Rotterdam. Elvetianul s-a impus dupa un meci de doar 47 de minute si va evolua in optimi…

- 'Continuam lupta', a spus Saakasvili dupa sosirea din Polonia, sugerand ca intentioneaza sa ramana in Olanda, tara de origine a sotiei sale.Mihail Saakasvili a fost arestat luni intr-un restaurant din centrul Kievului si trimis imediat in Polonia la bordul unui avion, punandu-se capat unui…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, nr. 2 mondial, sustine ca un program mai lejer si pauzele mai lungi ii poate ajuta, asa cum a fost cazul sau, pe jucatori sa progreseze, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Federer, 36 ani, a fost indisponibil o perioada lunga in 2016 din cauza unei accidentari…

- Tenismanul elvetian Roger Federer spera sa redevina numarul 1 mondial cu ocazia turneului ATP de la Rotterdam, saptamana aceasta, dar pentru asta trebuie sa obtina calificarea in semifinale si sa-l elimine, eventual, pe compatriotul sau Stan Wawrinka in sferturi. ''Sper sa redevin…

- Tenismanul elvetian Roger Federer spera sa redevina numarul 1 mondial cu ocazia turneului ATP de la Rotterdam, saptamana aceasta. Pentru asta, trebuie sa obtina calificarea in semifinale si sa-l elimine eventual, pe Stan Wawrinka, in sferturi.

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, revenit in luna ianuarie dupa o operatie la un genunchi, ''se focalizeaza pe meciul din primul tur'' al turneului ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 1.996.245 euro, inaintea unui eventual sfert de finala cu compatriotul sau Roger Federer,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Campionatul de golf al Insulelor Baleare, rezervat jucatorilor amatori, informeaza presa iberica. Nadal s-a descurcat destul de bine si cu crosa de golf, clasandu-se pe pozitia a 15-a in acest turneu,…

- Marius Copil a inregistrat un salt de 19 pozitii in clasamentul ATP, dupa ce a disputat finala turneului de la Sofia. In acest moment, jucatorul nostru se afla pe locul 74 in lume, cu 731 de puncte acumulate. Lider se mentine Rafael Nadal, insa ibericul ar putea pierde locul intai daca Roger Federer…

- Tenismenul Marius Copil, care a urcat de pe locul 93 pe 74 dupa ce a jucat finala de la Sofia, va participa in aceasta saptamana la turneul de 500 de puncte de la Rotetrdam, competitia la care favoritul principal este elvetianul Roger Federer, locul 2 ATP. In primul tur, romanul, aflat pe partea…

- Darren Cahill n-o mai comenteaza pe Simona Halep la turneele de Mare Șlem. ESPN transmite turnee din circuitul ATP. Postul de televiziune ESPN, unde australianul Darren Cahill (52 de ani) are rol de consultant, nu mai transmite turneele de Grand Slam, dar a devenit un ”jucator” important pentru turneele…

- Romania va juca pentru un loc in grupa de elita cu una dintre Belarus, Elvetia, Belgia sau Olanda. Aceste patru echipe au pierdut in primul tur al Grupei Mondiale principale: Belarus – Germania 2-3 Cehia – Elvetia 3-1 Belgia – Franta 2-3 Olanda – SUA 0-3 ROMANIA - CANADA…

- Cel mai titrat jucator de tenis din istorie, Roger Federer, copiaza traseul folosit de Simona Halep in competiția feminina. Federer a cerut și a primit un wild card la turneul ATP 500 de la Rotterdam, iar daca va ajunge macar in semifinale, atunci va reveni pe locul I ATP.Citește și: Imagini…

- Roger Federer (2 ATP) a acceptat wild-card-ul primit la Rotterdam și poate deveni cel mai in varsta lider mondial din istorie. Turneul ATP de la Rotterdam se desfașoara in perioada 12 - 18 februarie Roger Federer va fi cap de serie numarul 1 la Rotterdam și trebuie sa ajunga in cel puțin in semifinalele…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, a anuntat ca va participa la turneul de la Rotterdam (Olanda), care va debuta luni si la finalul caruia l-ar putea detrona pe spaniolul Rafael Nadal din fotoliul de lider al clasamentului ATP, informeaza AFP. "Imi amintesc ca am jucat…

- Roger Federer și Bill Gates, video amuzant pentru o cauza umanitara. Jucatorul de tenis elvețian și magnatul american apar distrandu-se intr-un material inregistrat. Bill Gates, numarul 1 de la Microsoft, este implicat mereu in cauze de binefacere, pentru țari care se confrunta cu dificultați financiare.…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, proaspat campion la Openul Australiei, primul Grand Slam al anului, poate redeveni numarul unu mondial in martie, daca va castiga turneul de la Dubai (26 februarie-3 martie), relateaza ziarul AS. Federer nu a mai fost numarul 1 ATP din 4 noiembrie 2012…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, castigatorul turneului Australian Open, s-a apropiat la 155 de puncte de liderul Rafael Nadal, in clasamentul jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), A dupa primul turneu de Mare Slem al anului. Finalist la Melbourne, croatul Marin Cilic, a reusit un salt de trei…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, castigatorul turneului Australian Open, s-a apropiat la 155 de puncte de liderul Rafael Nadal, in clasamentul jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), publicat luni, dupa primul turneu de Mare Slem al anului. Croatul Marin Cilic, finalist la Melbourne,…

- Roger Federer – Marin Cilic, in finala Openului Australiei. Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, s-a calificat in ultimul act la Melbourne, dupa abandonul adversarului sau, sud-coreeanul Hyeong Chung, in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2, vineri, in semifinalele competitiei. Chung…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, s-a calificat in finala Openului Australiei, dupa abandonul adversarului sau, sud-coreeanul Hyeong Chung, in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2, vineri la Melbourne, in semifinalele competitiei. Chung (21 ani), unul dintre cei mai…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 6 mondial, s-a calificat in finala Openului Australiei, invingandu-l in trei seturi, 6-2, 7-6 (7/4), 6-2, pe britanicul Kyle Edmund, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Cilic, care a acces in premiera in ultimul act al turneului de la antipozi,…

- Filmele ''Pororoca'' (regia, Constantin Popescu'' coproductie Romania-Franta, 2017), ''Soldatii. Poveste din Ferentari'' (regia Ivana Mladenovic, coproductie Romania, Serbia, Belgia, 2017) si ''Totul este foarte departe'' (regia Emanuel Parvu,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a abandonat in sferturile de finala ale Openului Australiei, in cel de-al cincilea set al meciului jucat impotriva croatului Marin Cilic, la scorul de 3-6, 6-3, 6-7 (7/5), 6-2, 2-0 pentru croat, dupa 3 ore si 47 minute de joc, marti la Melbourne.…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul titlului, s-a calificat in sferturile de finala la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus in trei seturi, 6-4, 7-6 (7/3), 6-2, in fata ungurului Marton Fucsovics (locul 80 ATP), intr-un meci disputat luni la Melbourne.…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul titlului, s-a calificat in sferturile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus in trei seturi, 6-4, 7-6 (7/3), 6-2, in fata ungurului Marton Fucsovics (locul 80 ATP), intr-un meci disputat luni la Melbourne.…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a declarat la Melbourne, gazda turneului Australian Open, ca este de acord ca tinerii jucatori si cei cu clasament inferior sa primeasca premii mai mari pentru a putea trai din acest sport, relateaza Reuters. Declaratia lui Nadal survine…

- Tenismanul francez Jo-Wilfried Tsonga a trecut prin mari emotii in partida cu tanarul jucator canadian Denis Shapovalov (18 ani), in fata caruia s-a impus greu, in cinci seturi, 3-6, 6-3, 1-6, 7-6 (7/4), 7-5, miercuri la Melbourne, in turul al doilea al Openului Australiei. In setul decisiv,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, l-a invins in trei seturi simetrice, 6-1, 6-1, 6-1 pe dominicanul Victor Estrella Burgos, in meciul de debut la editia 2018 a Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, gazduit de arena Melbourne Park. Campionul iberic,…

- La 36 de ani nu mai pot fi considerat un favorit la castigarea unui turneu de Mare Slem, mai ales in fata unor jucatori precum Rafael Nadal sau Novak Djokovic, a declarat duminica tenismanul elvetian Roger Federer. Cu toate acestea, el a subliniat ca va face tot posibilul pentru a castiga…

- Gael Monfils l-a invins categoric pe rusul Andrei Rublev, scor 6-2, 6-3, in finala turneului de la Doha, dupa numai 61 de minute. Jucatorul, aflat pe locul 46 ATP, și-a adjudecat astfel al șaptelea titlu din cariera. Francezul, in varsta de 31 de ani, pierduse trei finale anterior la competiția din…

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson, numarul 14 mondial, s-a calificat vineri in finala turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii totale de 501.345 dolari, in urma victoriei obtinute in trei seturi, 6-7 (6/8), 7-6 (7/2), 6-1, in fata francezului Benoit Paire (41 ATP). Anderson,…

- Roger Federer, locul 2 ATP, a obtinut, marti, a doua sa victorie la simplu in cadrul Cupei Hopman (editia din 2018), acesta invingandu-l in doua seturi, scor 6-3, 7-6(8), pe rusul Karen Khachanov (45 ATP), intr-o partida disputata la Perth, Australia. Disputa a tinut o ora si 19 minute.

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, a obtinut a doua sa victorie la simplu in Cupa Hopman 2018, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 7-6 (8/6), pe rusul Karen Hacianov, intr-o partida disputata marti la Perth (Australia). Federer obtinuse sambata primul succes la aceasta competitie pe…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, a obtinut a doua sa victorie la simplu in Cupa Hopman 2018, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 7-6 (8/6), pe rusul Karen Hacianov, intr-o partida disputata marti la Perth (Australia). Federer obtinuse sambata primul succes la aceasta…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, confruntat in ultimele luni cu probleme de sanatate, va reveni in competitie inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Openul Australiei, informeaza agentia Tanjug, citata de Agerpres. Jucatorul sarb urmeaza sa participe la competitia…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, confruntat in ultimele luni cu probleme de sanatate, va reveni in competitie inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Openul Australiei, informeaza agentia Tanjug. Jucatorul sarb urmeaza sa participe la competitia "TieBreak…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, numarul 9 mondial, si canadianul Milos Raonic (nr.24) au declarat forfait pentru turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, programat la finele acestei luni, informeaza presa din Emiratele Arabe Unite. Wawrinka acuza in continuare dureri la genunchiul stang,…

- Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, este convins ca Simona Halep va participa la Jocurile Olimpice așa cum au facut-o inaintea ei alți mari jucatori de tenis precum Rafael Nadal, Roger Federer, Andre Agassi sau Serena Williams. "Simona Halep este…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 1 mondial, s-a aflat la Albany Resort din Insula New Providence, in Bahamas, pentru a-l urmari pe jucatorul american de golf Tiger Woods, fosta mare vedeta a acestui sport, in ultima runda a turneului Hero World Challenge, informeaza agenția spaniola de presa…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov a urcat de pe locul 6 pe 3 in clasamentul mondial al jucatorilor profesioniști (ATP), dat publicitații luni, dupa ce a cucerit titlul in Turneul Campionilor de la Londra. Dimitrov a dispus în finala de David Goffin cu 7-5, 4-6, 6-3, belgianul urcând…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov a obținut a treia sa victorie in grupa Pete Sampras din cadrul Turneului Campionilor de la Londra, dupa ce l-a invins vineri pe spaniolul Pablo Carreno cu 6-1, 6-1. Dimitrov s-a clasat pe primul loc în grupa Pete Sampras cu 3 victorii, urmat de belgianul…