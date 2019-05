Stiri pe aceeasi tema

- Angelique Kerber, 31 de ani, locul 5 WTA, a cedat cu 4-6, 2-6 in fața rusoaicei Anastasia Potapova, 18 ani, locul 81 WTA, in primul tur la Roland Garros. Nemțoaica este tripla caștigatoare de turnee de Mare Șlem: Australian Open 2016, US Open 2016 și Wimbledon 2018. Kerber nu a putut juca la nivelul…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, s-a retras din turneul WTA de la Roma, inaintea meciului din sferturile de finala impotriva olandeze Kiki Bertens, acuzand o durere la mana dreapta, au anuntat organizatorii, citati de AFP. Osaka s-a accidentat cu zece zile inaintea startului…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, o va infrunta pe olandeza Kiki Bertens in finala turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce aceasta a castigat, vineri seara, cu 6-2, 7-5, semifinala cu americanca Sloane Stephens. Bertens…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, locul 2 mondial si favorita N.2, olandeza Kiki Bertens, locul 7 in clasamentul mondial si cap de serie nr. 7, si americanca Sloane Stephens, locul 8 international si favorita nr. 8, s-au calificat luni in optimile turneului WTA de tenis de la Madrid, dotat…

- Petra Kvitova (2 WTA), campioana en-titre de la Madrid, crede ca turneul patronat de Ion Țiriac este aproape de anvergura unui Mare Șlem. Petra Kvitova debuteaza astazi la Madrid, contra Sofiei Kenin (37 WTA). Simona Halep va debuta la Madrid impotriva unei jucatoare din calificari. E pe aceeași parte…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza a declarat forfait pentru turneul WTA de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii in valoare de 886.077 dolari, care se desfasoara pe parcursul acestei saptamani, informeaza agentia EFE. Muguruza, numarul 19 mondial, care a ajutat in weekend-ul…

- Jucatoarea din Constanța a anunțat ca nu va putea juca la turneul din Germania, deoarece nu este pregatita mental și fizic în urma maratonului de meciuri disputate în weekend.. Halep a jucat nu mai puțin de trei meciuri în doua zile și a plecat de la Rouen la Stuttgart, însa…

- Jucatoarea canadiana de tenis Eugenie Bouchard, numarul 73 mondial, a fost sarbatorita de fanii sai cu ocazia implinirii varstei de 25 de ani, informeaza cotidianul L'Equipe. Chiar daca este departe de cel mai bun nivel al sau, care a dus-o pana pe locul 5 in lume la doar 20 de ani,…