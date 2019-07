Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul american Taylor Fritz, cap de serie numarul 2, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Atlanta (SUA), cu premii totale de 694.995 dolari, dupa o victorie in doua seturi in fata sarbului Miomir Kecmanovic, 6-1, 7-6 (7/1).

- Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet, favorita numarul 2, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Palermo (Sicilia), dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, fiind invinsa in doua seturi, 7-5, 6-4, de germanca Anna-Lena Friedsam, intr-o partida disputata…

- Jucatoarea de tenis Elena Gabriela Ruse a declarat, duminica, dupa infrangerea din finala probei de dublu a turneului BRD Bucharest Open, ca ea si partenera ei, Jaqueline Cristian, au incercat sa dea totul pe teren, dar norocul nu a fost de partea lor. "A fost o finala plina de emotii.…

- Serena Williams a declarat, joi, ca Simona Halep a jucat incredibil in semifinale cu Elina Svitolina, subliniind ca mereu meciurile contra jucatoarei din Constanta au fost mereu dificile."Ma simt mult mai bine, joc din ce in ce mai bine si fac ce stiu mai bine, joc tenis. Mie imi place ce…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, locul 4 mondial si favorita numarul 3, a trecut miercuri de germanca Anna-Lena Friedsam, 6-3, 6-3, in optimile de finala ale turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari. Friedsam este locul 356 WTA. Bertens…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, locul 8 WTA si favorita nr. 8, a castigat sambata finala feminina a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus in doua seturi, 6-1, 6-3, de cehoaica Marketa Vondrousova (38 WTA). AGERPRES/(AS- editor: Adrian Dragut,…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, locul 2 ATP si favorit nr. 2, va disputa finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut, vineri, in semifinale, de marele sau rival, elvetianul Roger Federer, locul 3 mondial si favorit nr. 3, in trei seturi, 6-3, 6-4, 6-2. Nadal si-a adjudecat meciul…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, locul 47 mondial si favorita nr. 7, va disputa finala turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, unde o va infrunta pe grecoaica Maria Sakkari, locul 51 in ierarhia internationala si favorita nr. 6. Vineri,…