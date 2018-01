Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea debitelor restante pe care le are Posta Romana catre grupul de firme Telekom este 87.918.522 lei, nivel al datoriilor care a inceput sa creasca incepand cu 2015, iar aceasta crestere a avut un ritm accelerat pe parcusul anilor 2016 si 2017, au precizat, luni, pentru HotNews.ro, oficialii Ministerului…

- Peste 16.000 de romani au un motiv important sa fie fericiți la inceput de an. Plata fondurilor pentru fermieri a fost reluata din aceasta saptamana, suma totala fiind mai mare de 40 de milioane de euro, potrivit Agerpres.Plata regulara aferenta Campaniei incepute anul trecut s-a reluat de…

- -pentru anul agricol trecut, agricultorii bacauani au incasat deja subvenții de peste 25,3 milioane de euro Potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), agricultorii din toata țara au primit, pana acum, 1,529 miliarde de euro in contul subvențiilor anului 2017. Banii provin de…

- Atentie a intrat in vigoare de astazi legea nr. 258 2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Aceasta a aparut luna trecuta in Monitorul Oficial si se va aplica din data de 27 ianuarie…

- Sambata, 27 ianuarie, intra in vigoare Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Incepand cu aceasta data, bancilor le este interzisa aplicarea comisioanelor pentru anumite…

- Salajenii care folosesc un cont bancar de plati cu servicii de baza vor scapa de comisioanele, de multe ori nejustificat de mari, percepute pentru deschiderea si inchiderea acestuia, precum si de comisionul pentru retrageri de bani sau comisionul pentru interogarea soldului. Legea 258/2017 intra in…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, a emis Ordinul nr.15/17 ianuarie 2018 privind stabilirea modalitații de implementare a schemelor de plați directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii, care se aplica in agricultura. Iata care sunt termenele stabilite, atat pentru depunerea cererilor cat și pentru…

- "Clientii Telekom Romania beneficiaza in continuare de cele peste 40.000 de puncte de incasare (reteaua proprie de magazine, retele de retaileri, banci partenere, ATM-uri si automate de plati), din mediul urban si rural, unde isi pot plati facturile", a informat Telekom Romania. De asemenea,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca suma totala autorizata la plata pana la data actuala, reprezentand avans si plata regulara aferenta campaniei 2017, este de 1,529 miliarde euro. In Dambovita au fost primite 24081 cereri eligibile, din care 20368 au fost autorizate…

- Plata la timp a tuturor subvențiilor pentru fermieri ramane prioritatea ministerului Agriculturii, a anunțat ministrul Petre Daea, la o emisiune TV. Acesta a subliniat ca termenul limita pana la care fermierii vor putea sa solicite subventiile la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)…

- Noul model Galaxy A8 (2018) va fi disponibil in magazinele Telekom Romania și pe site-ul companiei, telekom.ro, incepand din aceasta saptamana, la prețul de 999 lei, cu abonamentul Mobil 25. Inspirat de designul inedit, specific gamelor Samsung premium, noul Galaxy A8 (2018) este mai elegant, practic…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie inclusiv se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2017 (trim.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Buzau informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie…

- ♦ Revenirea rezultatelor din Romania este o provocare pentru ca pe langa concurenta agresiva pe preturi grupul se confrunta si cu o competitie in infrastructuri de comunicatii. Telekom Romania pierde clienti pe internet si televiziune acolo unde nu are o retea de fibra optica, dar reuseste…

- Din 2018, persoanele fara venituri platesc mai mult pentru CASS. Multi au aflat acest amanunt semnificativ abia atunci cand au ajuns la ghiseele ANAF.Cei care n-au venituri lunare, dar vor sa beneficieze de servicii medicale publice, pot sa achite CASS, conform legislatiei in vigoare. In aceasta situatie,…

- 97 de cladiri, apartamente si spatii de depozitare ale Telekom Romania Communications (fost Romtelecom) au fost scoase la licitatie, pretul total solicitat ridicandu-se la 62,9 milioane de euro. Cea mai scumpa proprietate scoasa la vanzare este cladirea Tandem din spatele Palatului Telefoanelor, pentru…

- Uitati de numerar, carduri de credit sau smartphone-uri! Cea mai noua metoda de a plati la restaurant este recunoasterea faciala, conform exemplului unui KFC din China, arata CNN, conform businessmagazin.ro.Clientii restaurantului KFC din China, cunoscut sub numele de KPro, plaseaza comanda…

- Banca Transilvania a finalizat procesul de dezvoltare a aplicatiei mobile BT Pay, aceasta fiind acum in faza-pilot, urmand ca lansarea sa aiba loc la finalul lunii ianuarie 2018, conform unui comunicat de presa emis de catre banca. Aplicatia permite plati contactless, bazat pe tehnologie inteligenta…

- Valve a anunțat ca plata prin Bitcoin pe Steam nu mai este disponibila. Doua motive au fost oferite de Valve: taxele pentru tranzacții cerute de Bitcoin, de pana la 20$ per tranzacție, și volativitatea valutei, cu fluctuații de pana la 25% in doar cateva zile. Mai mult, daca se cerea…

- In timp ce multi jucatori din mediul online incep sa ofere din ce in ce mai multe alternative de plata, inclusiv cu monede virtuale, Valve, compania din spatele platformei Steam, a anuntat ca renunta la plata prin intermediul Bitcoin. Aceasta decizie vine intr-un moment foarte ciudat, in ultimele cateva…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat, marti, ca vor disparea chioscurile de unde se cumpara bilete pentru transportul in comun, din anul 2018, astfel ca plata unei calatorii se va realiza doar cu telefonul mobil sau cu cardul, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul Timisoarei,…

- Casa Nationala de Pensii vine cu vesti bune pentru pensionari. Potrivit unui comunicat de presa, oficialii au anuntat ca vor achita pensiile in avans pentru aceasta luna."Avand in vedere apropiatele Sarbatori de iarna și din dorința de a veni in sprijinul beneficiarilor sistemului public de…

- Odata cu majorarea salariului minim brut, de la 1 ianuarie 2018 și a cotei de contribuție la sanatate (CASS), vor creste si sumele pe care trebuie sa le achite romanii fara venituri care vor sa beneficieze de servicii medicale in sistemul sanitar de stat. Cei care n-au venituri lunare, dar care vor…

- PayPoint Services, principalul operator de plati in numerar si incarcare electronica prin puncte de retail, a raportat pe plan local un volum total de 38,8 milioane tranzactii pentru prima jumatate a anului financiar 2017-2018, in crestere cu 6,6% comparativ cu primele sase luni ale anului precedent,…

- Inainte de a cumpara de pe Amazon, trebuie sa fiți atent la cateva lucruri. In primul rand, verificați ca produsul dorit sa fie valabil și pentru livrarea in Romania. De asemenea, vedeți daca produsul dorit nu se vinde și in magazinele romanești pentru a putea face o comparație intre prețuri. Astfel,…

- "La baza acestei directive (privind comparabilitatea comisioanelor n.r.) au stat trei puncte importante. Este vorba de informarea consumatorilor, schimbarea unui cont si accesul la un cont de plati cu servicii de baza. In ceea ce priveste informarea consumatorilor, in cadrul actului normativ s-a…

- Aceasta fiieste o cerinta mentionata in ordonanta de transpunere a directivei privind comparabilitatea comisioanelor, a declarat marti Bogdan Pandelica, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), la Conferinta Nationala ALB Romania. "La baza acestei directive…

- La nici doua minute de la startul Black Friday 2017, magazinul eMag vanduse deja 1.000 de televizoare și cateva zeci de mii de telefoane, calculatoare si alte electrocasnice, ceea ce i-a facut pe reprezentanții retailer-ului sa spuna ca acesta este cel mai bun an din istoria sarbatorii chilipirurilor,…

- „Serviciul PostCollect al Postei Romane poate sustine, zilnic, livrarea a peste 15.000 de colete, in perioada evenimentului Black Friday, incepand cu 17 noiembrie. Este un moment bun sa demonstram clientilor nostri ca Posta Romana ofera servicii de calitate si eficiente. Parteneriatul nostru eMAG este…

- Posta Romana a demarat negocieri cu mai multe banci, principalele discutii vizand oferirea de servicii financiar-bancare in oficiile postale, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Elena Petrascu, numita luna trecuta director general interimar al Postei Romane, care subliniaza ca discuta inclusiv…

- Grupul Telekom Romania, format din fostele companii Cosmote si Romtelecom, a inregistrat in al treilea trimestru venituri totale in valoare de 240 mil. euro, in scadere cu 0,8% fata de aceeasi perioada din anul anterior si un profit operational (EBITDA) de 43 mil. euro, mai mic cu 18,9%, conform…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza luni ca suma totala autorizata la plata pana luni, ca avans aferent Campaniei 2017 de plati directe, este de 875,25 milioane euro pentru un numar de 727.214 fermieri care au depus Cerere unica de plata pentru fondurile europene.

- Operatorii americani de telecomunicații T-Mobile USA Inc și Sprint Corp au anunțat sâmbata ca au oprit oficial negocierile de fuziune, încheind astfel luni de discuții care ar fi creat o entitate cu o capitalizare bursiera evaluata la aproximativ 76 de miliarde de dolari, transmit DPA…

- Telekom Romania a lansat primul abonament cu internet nelimitat 4G, fara reducere a vitezei, prețul pornind de la 5 euro pe luna fara TVA sau 10 euro pe luna fara TVA, potrivit companiei . Utilizatorii primesc și minute si SMS-uri nelimitate, trafic de date si minute in roaming in Spațiul Economic European,…