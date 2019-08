Stiri pe aceeasi tema

- In contextul aniversarii Zilei Pompierilor Bucuresteni, la 18 august 2019 si implinirea a 175 de ani de existenta, va invitam sa participati la evenimentul organizat in zilele de 17 si 18 august a.c., in intervalul orar 11,00 - 19,00, in Parcul Carol I, unde se vor desfasura o serie de activitati specifice…

- Ploaia si vijelia, care au durat putin peste 10 minute, au daramat schelele care erau folosite la reabilitarea unor blocuri din Capitala. Primul dintre ele este situat pe strada Stirbei Voda, in apropiere de intersectia cu strada Luterana, iar cel de-al doilea se afla pe bulevardul Regina Maria.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține, intr-o postare pe Facebook, ca bugetul Capitalei a fost "victima pedepsei politice" și a avertizat ca rabdarea bucureștenilor este pe sfarșite, aceștia știind cine sunt cei care au taiat bugetul orașului. "Cum ramane cu Bugetul Capitalei, victima pedepsei…

- Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti va efectua tratamente pregatitoare de combatere a tantarilor in parcurile din Capitala. Actiunea va demara in seara zilei de 13 iunie si va continua in data de 14 iunie, intre orele 20.00 – 24.00. Lucratorii Companiei vor pulveriza substantele de combatere…

- Școala trebuie sa depașeasca cadrul formal și sa colaboreze cu alți actori din societate pentru a integra in procesul de formare al elevului activitați extrașcolare, care sunt fie obiective in cadrul lecției, fie sunt in afara ei. In acest context, profesori și elevi de la Liceul Tehnologic Ocna Mureș,…

- Doi copii in varsta de doua luni, respectiv doi ani, care au suferit traumatisme in urma unui accident rutier, au fost internati, luni, pentru investigatii medicale la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, potrivit Agerpres. Accidentul s-a petrecut pe DJ 106, la intersectia cu DC 55 Casolt, din cauza…

- Deputatul Catalin Drula, coordonatorul campaniei din partea USR, a declarat, miercuri, referindu-se la rezultatele alegerilor europarlamentare obtinute de Alianta 2020 USR PLUS in Capitala, ca bucurestenii sunt gata sa faca schimbarea. "Anuntam victoria noastra, dar de fapt victoria bucurestenilor.…

- Conform autoritaților exista cinci categorii de arme. Regimul de autorizare, procurare și deținere a pieselor, componentelor esențiale și a munițiilor este același cu cel al armelor carora le sunt destinate. Cele din categoria A sunt interzise persoanelor fizice și juridice de drept privat,…