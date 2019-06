Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Poliției se pregatește pentru eventuale proteste stradale. Șeful IGP, Alexanru Pinzari a declarat intr-un briefing de presa ca a fost intarita paza instituțiilor de stat strategice, inclusiv a misiunilor diplomatice.„Poliția va fi la datorie 24 din 24 de ore. Noi vom…

- Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, a comentat privind contramanifestația fața de flashmobul organizat de blocul ACUM, unde mai mulți tineri, majoritatea fiind copii, scandau cuvinte obscene. „Este o deduciție a dvs, sunt presupuneri ale dvs. Acest lucru trebuie…

- Accident in aceasta dimineața, la Timișoara. O mașina de poliție a izbit in plin un bolid. Doi polițiști au ajuns la Spitalul Municipal in urma impactului. Poliția nu a putut preciza, la cererea mai multor jurnaliști, in ce misiune se aflau agenții care circulau cu semnalele acustice și luminoase.Citește…

- Politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice sector 3 au efectuat, marti, o perchezitie la sediul unei clinici medicale private, de unde au fost ridicate peste 1.000 de documente privind eliberarea de fise medicale pentru obtinere/preschimbare permis auto, pentru siguranta transportului si…

- In urma masurilor dispuse de conducerea Politiei de Frontiera, traficul calatorilor prin punctele de trecere ale frontierei, in perioada Sarbatorilor Pascale si minivacantei de 1 Mai, s-a desfasurat fluent si nu au fost inregistrate blocaje. Frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 2.000.000…

- Este ancheta la Politia din Bacau, dupa ce Vasile Oprisan, seful institutiei, a spus ca femeile batute de sotii lor nu ar trebui sa apeleze la politisti in miez de noapte si ca ar trebui sa astepte pana dimineata cu reclamatiile. Corpul de control al Politiei verifica acum daca seful IPJ Bacau a incalcat…

- Seful politiei neo-zeelandeze, Mike Bush, a declarat luni ca atentatul asupra celor doua moschei din Christchurch, soldat cu 50 de morti, a fost comis de o singura persoana, australianul Brendon Tarrant, transmite EFE. "Credem ca exista doar un atacator vinovat de acest eveniment oribil", a spus Bush…