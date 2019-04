Taylor Swift a lansat noul ei single ''ME!'' Cantareata Taylor Swift a lansat vineri noul ei single "ME!" impreuna cu un videoclip plin de culoare, in care face un duet cu Brendon Urie, vocalistul formatiei Panic! At the Disco, relateaza Reuters si EFE. Cantareata americana, una dintre cele mai populare figuri ale muzicii pop din ultimii ani, a sugerat in ultimele zile pe retelele sociale ca pe data de 26 aprilie va face un anunt. In cele din urma, Swift a dezvaluit vineri melodia "ME!" impreuna cu un videoclip plin de imagini in culori pastelate cu fluturi, curcubeie si un cuplu indragostit. '' 'ME!' este un cantec despre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

