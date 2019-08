Stiri pe aceeasi tema

- "A trecut o luna, o luna grea. Asteptam in fiecare zi sa vina acasa, sa intre pe poarta. Credem ca este in viata, vorbim cu ea in fiecare seara. Le multumesc celor care se roaga pentru noi, care traiesc cu noi aceste clipe grele. Le multumesc si Politiei care face atatea si sper sa fie bine, sa o…

- Maximilian, fiul lui Marcel Toader, a transmis un mesaj dureros pe retelele de socializare. Sambata si-a pierdut tatal, vestea fiind ca un traznet in familia lui. Acum, tanarul se ocupa de inmormantarea tatalui sau.

- Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie. Recent, Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, a recunoscut ca a omorat-ope ea și pe Alexandra Maceșanu.

- Cu inima indurerata, tatal Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni, rapita de Gheorghe Dinca, a facut declaratii, in aceasta seara, despre intreaga situatie creata. Totodata, acesta a tinut sa-i transmita un mesaj celui care i-a rapit fata.

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut, joi seara, un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, despre care crede ca este inca in viața. "Vreau sa le spun celor care au luat-o ca vreau doar sa o aduca. Vreau un apel pentru toți. Nu ma intereseaza cine a luat-o, daca o aduce", a spus tatal…

- Tatal Alexandrei Maceșanu, fata care a disparut de acasa in urma cu mai bine de o saptamana, nu-și revine din drama pe care o traiește. Are, insa, speranța ca-și va revedea fiica in curand.

- Tatal Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani care se presupune ca a fost ucisa de Gheorghe Dinca, a povestit, intr-un interviu pentru Antena 3, ca a fost chemat sa recunoasca vocea fiicei sale din apelul la 112 la aproximativ 12 ore de cand acesta a fost facut, seara, la ora 11 si ceva. Tot el spune ca…

- Este vineri – incepe “TOCATORUL DE STIRI”, de la TV News Buzau! Spicuim din subiectele abordate: “Bon buclucas la un restaurant din Posta Calnau, Interviu halucinant dat de Donald Tom, Vanzare ilegala sediul CAB, A inceput BAC-ul,