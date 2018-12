Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian national al Romaniei, TAROM, a raportat o crestere a traficului si a veniturilor in cel de-a treilea trimestru al acestui an, in conditiile in care compania continua strategia de extindere a flotei si a rutelor pentru a obtine profitabilitate, scrie publicatia lunara ATWOnline,…

- In avion se aflau 207 pasageri, intre care sase au fost raniti. Pasagerii au fost evacuati in siguranta, iar sase dintre ei au suferit rani care nu le-au pus viata in pericol, a precizat aviatia civila. Cei sase pasageri au fost transportati la spital, pentru asistenta medicala. Accidentul…

- Companiile aeriene din Romania fac angajari masive, iar condițiile de pregatire și de munca sunt exact cum mulți și-ar dori sa aiba. Companiile au nevoie, imediata, de aproximativ 200 de piloți, in timp ce traficul aerian crește, iar operatorii iși maresc flotele. Astfel, este nevoie de mai mulți piloți.…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a raportat, in primele noua luni ale anului, un trafic aerian de aproape 10,51 milioane de pasageri, in crestere cu 7,57% raportat la perioada similara a anului...

- Un avion de pasageri operat de compania indoneziana low-cost Lion Air s-a prabusit la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta cu destinatia Pangkal Pinang, a declarat luni un oficial al serviciilor de salvare, relateaza dpa si Reuters. Avionul a disparut in apropiere…

- TAROM vrea sa cumpere doua aeronave ale celui mai nou model Boeing, investitie ce s-ar putea ridica la aproximativ 600 de milioane de dolari. Este vorba despre aeronave de tip 787 Dreamliner, cu o capacitate de 250 de locuri si care pot parcurge distante lungi. Investitia ar putea ajuta TAROM sa reia…

- Doi oficiali TAROM, Florin Susanu, directorul operatiuni de zbor, si Bogdan Marin, au fost saptamana trecuta in SUA sa vada doua aeronave Boeing 787-8 Dreamliner, potrivit unor surse apropiate companiei aeriene.

- India va importa in noiembrie noua milioane de barili de petrol din Iran, in pofida intrarii in vigoare a celui de-al doilea set de sanctiuni contra acestei tari din Orientul Mijlociu, spun doua surse din sector pentru Reuters.