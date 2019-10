Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul de la Tarom, iscat in urma unor informatii potrivit carora Madalina Mezei ar fi fost demisa pentru ca ar fi refuzat sa tina avioanele la sol in ziua motiunii, a ajuns la urechile Vioricai Dancila. Inca premier pana la formarea nouui Guvern, Viorica Dancila a cerut Corpului de Control sa efectueze…

- Mai multi social democrati, printre care Viorica Dancila, Eugen Teodorovici, Lia Olguta Vasilescu, Doina Pana, Marcel Ciolacu au participat sambata la nunta lui Gabriel Zetea, presedinte CJ Maramures, in localitatea Oncesti. Imagini postate in mediul online o surprind pe Viorica Dancila alaturi de Olguta…

- Motiunea de cenzura a trecut cu 238 de voturi, iar guvernul Dancila a picat. In total au votat 243 de parlamentari din care cinci voturi au fost contra motiunii. Astfel, guvernul e demis si ramane in functie cu puteri diminuate, respectiv nu are voie sa dea ordonante simple si OUG-uri pana la instalarea…