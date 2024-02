Stiri pe aceeasi tema

- ȘI FETELE JOACA FOTBAL in Maramures- ACS Fotbal Feminin Baia Mare organizeaza inscrieri pentru fete cu varsta intre 6 și 16 ani ȘI FETELE JOACA FOTBAL in Maramures- ACS Fotbal Feminin Baia Mare organizeaza inscrieri pentru fete cu varsta intre 6 și 16 ani. Detalii suplimentare despre inscrieri și antrenamente…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul va acorda noi ajutoare familiilor vulnerabile. Acestea vor fi pentru ajutorul de incalzire și suplimentul pentru energie. „Urmeaza un nou act normativ care sa asigure ajutorul de incalzire și suplimentul pentru energie, beneficii indreptate in sprijinul…

- O cale ferata din Valea Jiului a fost vanduta la licitație la prețul unui apartament din București. Pentru aproape 6 kilometri și mai multe poduri feroviare, s-au platit 90.000 de euro. Vorbim despre linia de tren pe care se transporta carbunele la Termocentrala Paroșeni și care face legatura intre…

- "Din punct de vedere termic, temperaturile se situeaza cu mult peste ce trebuie sa inregistram la aceasta data. Vorbim despre temperaturi pe parcursul zilei de astazi cuprinse, la nivelul intregii țari, intre 4 grade, in depresiunile din estul Transilvaniei, și pana la 20, 21, poate chiar 22 de grade…

- In conștiința populara este intimparita de ani de zile o anume idee, deși, in mod normal, genul acesta de prestații ar trebuie sa fie gratuite. Vorbim așadar de ceremoniile de casatorie religioasa și cele de inmormantare, pentru care preoții cer bani. Dar, deși inca se practica, puțini sunt cei care…

- Frigul care s-a coborat de mai multe zile peste Romania a ucis cel puțin cinci oameni iar meteorologii anunța ca temperaturile negative vor fi dominante in majoritatea teritoriului și in perioada imediat urmatoare. Azi-noapte, minimele termice au coborat, din nou, dincolo de minus 15 grade Celsius.…

- Microsoft s-a clasat pe locul al doilea in topul Forbes al celor mai buni angajatori in 2023. Gigantul tehnologic a obținut un punctaj bun in mai multe domenii, printre care dezvoltarea talentelor, opțiunile de lucru la distanța, beneficiile pentru concediul parental, diversitatea.

- Mai multe sate din județul Mureș gazduiesc in acest sfarșit de saptamana tradiționalul Bal al Ionilor. Unul din cele mai vechi și renumite evenimente de acest fel este in comuna Lunca unde sarbatoarea incepe sambata dimineața la biserica cu slujba de Boboteaza și continua la pranz in fața primariei…