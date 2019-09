Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat astazi - printr-un mesaj postat pe Facebook - postat ca, prin votul dat de ambasadorii statelor membre UE pentru functia de sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi este "chemata acum sa distruga si justitia europeana, dupa ce a distrus-o pe…

- UE ajunge sa promoveze intr-o funcție de raspunde un personaj care nu are simțul raspunderii Calin Popescu Tariceanu a declarat ca liderii europeni sunt „surzi la gemetele celor care au ajuns in pușcarie” din cauza abuzurilor comise de Laura Codruța Kovesi și a sistemului care o ține in funcții. „Laura…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca liderii europeni sunt „surzi la gemetele celor care au ajuns în pușcarie” din cauza abuzurilor comise de Laura Codruța Kovesi și a sistemului care o ține în funcții. Comentând votul din COREPER pentru numirea fostei șefe a DNA în…

- "Laura Codruța Kovesi a fost votata azi in reuniunea COREPER pentru poziția de procuror șef al Parchetului European, printr-un proces strict politic care nu are nimic de a face cu performanța. Din nou dubla masura pe care am semnalat-o permanent a prevalat: ce nu ne este permis noua este perfect…

- Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, joi, pentru desemnarea Laurei Codruța Kovesi in funcția de procuror-șef european. Liderul ALDE, fost șef al Senatului, Calin Popescu Tariceanu considera ca numirea lui Kovesi este una politica și este de parere ca are, pentru poporul roman, aceeași semnificație…

- Consiliul Uniunii Europene ar putea decide, astazi, daca o accepta pe Laura Codruta Kovesi la sefia Parchetului European. Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti in formatul COREPER, vor discuta la Bruxelles despre candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru acest post. Eurodeputatul…

- Consiliul Uniunii Europene va discuta, astazi, din nou, pe tema desemnarii procurorului-sef european, anunta europarlamentarul liberal Siegfried Muresan, care precizeaza ca „se poate sa avem o decizie” si ca a existat in Consiliu „o dinamica favorabila” Laurei Codruta Kovesi pana acum, potrivit Mediafax.…

- Laura Codruța Kovesi revine în atenția opiniei publice iar subiectul candidaturii sale pentru postul de procuror șef european a fost reluat. Laura Codruța Kovesi este dorita cu ardoare în fruntea Parchetului Euopean de catre cei de la USR-PLUS. Aceștia au anunțat ca vor face…