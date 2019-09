Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, schimba strategia in Senat. Desi era asteptat sa-si dea demisia din functia de presedinte al Senatului, Tariceanu amana decizia, pe fondul negocierilor politice din aceste zile, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.

In aceaste zile, liderii PSD poarta negocieri cu o factiune importanta din ALDE, din care fac parte inclusiv fosti ministri, pentru a trecere in tabara guvernamentala. Tariceanu nu vrea sa faca jocurile PSD prin demisia sa, in conditiile in care social-democratii promit "tradatorilor" din ALDE functia de presedinte al Senatului.