Tăriceanu, consens politic major în Justiție. Pleșoianu: Mă declar șocat ''Niciodata in istoria umanitații și niciodata de aici inainte nu va exista ceea ce spune domnul Calin Popescu-Tariceanu și anume un consens politic major. Pot sa existe negocieri, pot sa existe compromisuri, dar consens politic major pe o astfel de tema nu va exista niciodata. Eu de aceea ma declar șocat și reiau ce am scris aseara. Determinare politica majora poate exista daca vrei cu adevarat sa stopezi abuzurile și daca dupa 15 ani de falsa lupta impotriva corupției nu vrei sa mai ai inca 15 ani de falsa lupta impotriva abuzurilor. Poate fi o tema foarte buna pentru campanie, dar prelungita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

