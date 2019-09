Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila l-a felicitat pe Teodor Meleșcanu printr-un mesaj postat pe facebook la scurt timp dupa ce a obținut in urma votului funcția de președinte al Senatului. Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului, in turul II al alegerilor din plen. Melescanu, propunerea PSD, a obtinut 73…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va merge in Parlament saptamana viitoare pentru votul de incredere. Liderul PSD a afirmat ca nu a decis daca votul va fi pentru restructurarea Guvernului sau pentru o simpla remaniere. Dancila a preciazt ca daca se va merge pe varianta restructurarii, vor…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca respinge categoric propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru miniștrii interimari. Drept urmare, Klaus Iohannis o trimite pe Viorica Dancila in Parlament pentru votul de validare. “Criza in care…

- Premierul Viorica Dancila pare ca s-a decis in ceea ce priveste votul de incredere al Guvernului in Parlament. Conform surselor politice, aceasta ar urma sa vina in fata deputatilor si senatorilor pe 15 septembrie. Votul pentru remanierea guvernamentala ar urma sa aiba loc pe 15 septembrie in Parlament,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura, scrie peusrse.ro. Urmeaza discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile, a anunțat Orban. ”Am avut intalniri și am discutat cu cei de…

- Traian Basescu a afirmat ca ALDE nu are nimic de caștigat prin ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu vrea o alianța cu Pro Romania, pentru a folosi partidul ca vehicul care sa il transporte inca o data in Parlament. „ALDE a pierdut pana acum din guvernare și nu are nimic de caștigat prin…

- Dupa mai bine de doua ore de dicuții, ALDE a votat sa paraseasca Colaiția și sa iasa de la guvernare. Șefii filialelor ALDE și conducerea centrala a partidului au decis, luni, in Parlament, sa iasa de la guvernare și sa faca alianța cu Pro Romania,zic surse din partid. Au fost doar doua abtineri. “E…

- Președintele ALDE, Calin Popescu – Tariceanu a susținut un discurs exploziv, sambata, la Congresul extraordinar al PSD. Liderul ALDE a declarat, printre altele, ca cele doua partide de coalitie au luptat nu doar cu opozitia ci si cu fortele oculte, serviciile secrete care „se ocupa de cu totul altceva…