- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marți, la Parlament, ca va incepe miercuri, in lipsa avocatului, sa studieze cele 73 de volume in cazul solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale pe numele sau, scrie Mediafax.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a precizat, duminica seara, ca, din cauza solicitarii DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale in cazul sau, și-a anulat vizita in Coreea de Sud pentru a nu fi acuzat ca taraganeaza procedura.”Ca sa nu cumva sa se spuna ca taraganez,…

- DNA a anunțat, joi, ca președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat ca ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanții unei companii austriece pentru a incheia mai multe acte adiționale la un contract comercial, banii fiind folosiți pentru campania electorala.Mihai…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat ca a primit, in perioada in care era premier, „foloase materiale” de aproape 800.000 de dolari de o firma austriaca pentru a interveni pentru inchierea unor acte aditionale la un contract derulat de companie. Suma primita de Tariceanu reprezenta…

- Procurorii anticoruptie au cerut camerei superioare a parlamentului sa aprobe urmarirea penala a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu , pentru fapte comise in calitate de premier. Parchetul General a trimis la Senat solicitarea procurorilor anticorupție. Este vorba despre presupuse fapte…