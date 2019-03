Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror de la DNA le-a solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie rejudecarea dosarului in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Pe 22 mai 2018, un complet de la Instanta suprema…

- Luni dimineața, 25 februarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis amanarea procesului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, pentru 25 martie. Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul…

- Zeci de dosare, intre care cele in care sunt judecati Calin Popescu-Tariceanu, Toni Grebla, Cristian David, dar si contestatia in anulare depusa de Elena Udrea, au fost amanate luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru data de 25 februarie, conform agerpres.ro. Dosarele aflate la completul…

