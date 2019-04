Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, sarbatorite pe 8 aprilie, Centrul National de Cultura a Romilor - Romano Kher si Agentia Nationala pentru Romi organizeaza trei zile de cultura roma. Evenimentul se desfasoara intre 5 si 7 aprilie, la Muzeul National al Taranului Roman din Bucuresti.

- Martisorul este daruit mai intai intre oameni, apoi este oferit plantelor si, prin extensie, intregului Univers. Astfel, prin raspandirea martisorului, omul doreste sa echilibreze principiile contrare si complementare care ii guverneaza Universul, precum viata-moartea, lumina-intunericul, vara-iarna,…

Martisorul, un snur impletit dintr-un fir alb si unul rosu, inclus in lista reprezentativa a patrimoniului imaterial UNESCO la sfarsitul anului 2017, si care dupa legenda ar fi fost tors de Dochia, este un simbol al trecerii de la iarna la primavara si un vestitor al innoirii.

De ce se daruiesc marțișoare și ghiocei femeilor de 1 MARTIE?

- Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" organizeaza, in perioada 26 februarie - 8 martie, Targul "De Martisor, Targ ... cu talc". "Ca in fiecare an, mesteri populari si artisti plastici vor expune cele mai frumoase martisoare, pe care vizitatorii le pot cumpara spre a le oferi drept…

- Lupii lui Alex Calancea au incins atmosfera, aseara, la targul de Craciun din Capitala. Vizitatorii s-au prins in hora si nici n-au simtit frigul de afara. Oamenii au dansat cat i-au tinut picioarele si au cantat alaturi de Lupi.

- Au ramas zile numarate pana la marea tombola de la Targul de Craciun. Extragerea va avea loc marti, 15 ianurie, la ora 18:00, iar in joc sunt puse mai multe premii atractive pentru vizitatori.Oamenii pot castiga tablete, telefoane mobile sau un televizor.

- Galeria Posibila și Muzeul Național al Țaranului Roman invita publicul sambata, 12 ianuarie 2019, de la ora 16, la Clubul Țaranului, la o serie de trei conferințe in cadrul expoziției ARBORI BATRANI, deschisa la Sala Tancred Banațeanu. Intrarea este libera. TIBOR HARTEL Locul arborilor, padurea? Titlul…