Târg de cariere la București. Peste 6.000 de joburi puse la dispoziție La actuala editie a targului de cariera o singura companie va avea nu mai putin de peste 400 de joburi deschise, un record in domeniu. "Editia din aceasta primavara le propune candidatilor rolul de turisti in 'Orasul joburilor', acesta fiind mesajul principal al evenimentului. Angajatori de TOP Bucuresti reuneste companii de top, angajatori care activeaza in domenii foarte variate, de la IT&C, Inginerie, Financiar - Bancar, pana la Marketing & Comunicare, FMCG, BPO, Retail, Audit & Consultanta. Pe 5 si 6 aprilie, candidatii pot vizita standurile companiilor, 130 de angajatori… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

