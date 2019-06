Stiri pe aceeasi tema

- Un american și o femeie din India au murit pe Everest, din cauza epuizarii și a raului de altitudine. Cei doi alpiniști reușisera sa atinga varful, dar au petrecut prea mult timp in "zona morții", zona aflata la peste 8.000 de metri altitudine, unde organismul este solicitat in mod extrem. Motivul?…

- Cel putin 17 persoane au murit vineri în India dupa ce un centru comercial din orasul Surat, statul Gujarat, care gazduia un centru de meditatii pentru elevi a luat foc, informeaza Al Jazeera citata de Mediafax.Potrivit imaginilor difuzate de catre televiziunile locale, mai multe persoane…

- Cel putin trei persoane au murit in urma unei explozii care s-a produs la o uzina chimica din regiunea Perm din centrul Rusiei, a informat luni agenția de stiri Interfax, care citeaza Ministerul rus pentru Situatii de Urgența, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Explozia a avut loc in timpul…

- Sute de mii de persoane au ramas fara locuinte dupa sosirea ciclonului Fani in estul Indiei, unde vanturile au atins viteze de aproximativ 200 de kilometri pe ora, au smuls acoperisuri si au distrus linii electrice si de telecomunicatii, au anuntat duminica autoritatile indiene, citate de Reuters.…

- Alunecarile de teren si inundatiile provocate de ploile torentiale au ucis cel putin 29 de persoane in Indonezia, au anuntat luni reprezentantii Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit carora alte cateva mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare, contribuind la cresterea…

- Cel putin 28 de persoane au murit intr-o alunecare de teren, in weekend, in provincia Cauca, in sud-vestul Columbiei, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters potrivit news.roAlunecarea de teren, cauzata de ploi puternice, a avut loc duminica dimineata, intr-o zona rurala in apropiere de…

- Cel putin 60 de oameni au murit in urma unei furtuni care a afectat nordul si estul Indiei, dupa ce au fost loviti de fulger sau prinsi in locuinte care s-au daramat, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel puțin 20 de persoane au murit, iar opt au fost ranite, dupa ce autobuzul cu care calatoreau a luat foc in capitala peruviana Lima, a informat un purtator de cuvant al pompierilor, relateaza site-ul agenției Reuters. Martorii au informat ca focul a pornit de la motorul autobuzului și s-a…