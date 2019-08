Stiri pe aceeasi tema

- "Asociatia Casa Calfelor Sibiu organizeaza, cu sprijinul Consiliului Local Sibiu, al Primariei Municipiului Sibiu si al societatii Deutsche Gesellschaft e.V. Berlin, si in vara acestui an ateliere de lucru ale calfelor calatoare. In perioada 29 iulie-18 august se intalnesc din nou, la Sibiu, mestesugari…

- Mii de hectare distruse de incendii și cel puțin opt decese. E bilanțul provizoriu dupa șase zile de canicula, in Europa. Patru oameni au murit in Franța, doi in Spania și doi in Italia. Victimele sunt in principal varstnici și muncitori care lucrau pe camp sau pe șantiere in plina arșița. Intensitatea…

- La bauturi alcoolice si tutun, Romania este pe locul trei in Europa (preturi cu 30,4% mai scazute decat media UE), fiind devansata de Bulgaria (41,8%) si Ungaria (31,4%). Tara noastra se situeaza pe locul doi la imbracaminte si incaltaminte (preturi cu 16,8% mai mici decat media UE), in timp…

- Potrivit raportului, care analizeaza 70 de tari din intreaga lume, top cinci este completat de Elvetia, Finlanda, Australia si Austria. De altfel, tari din Europa ocupa opt pozitii din top 10. Romania se afla pe locul 38, cu un punctaj de 140. Spre comparatie, Danemarca, tara de pe primul loc, are un…

- „Am avut o decizie istorica. USR devine parte ALDE Europa. Saptamana viitoare, in Elveția, la Consiliul ALDE Europa vom depune candidatura USR și speram ca la Congresul din toamna de la Atena sa participam cu delegați. Spun ca e istorica pentru ca din acest moment USR merge mai departe, rezultatul…

- Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat in mai un avans de 7,8% in Europa, iar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 4%, de la 3,7% in perioada similara din 2018, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate marti.Datele statistice…

- Ford iși reconfigureaza in prezent gama de modele comercializate in Europa, iar SUV-ul Edge va fi eliminat parțial din oferta ca urmare a vanzarilor modeste. Constructorul american a decis ca Ford Edge sa ramana doar pe 7 piețe europene care cumuleaza circa 82% dintre unitațile vandute in Europa in…

- Libertatea a realizat o emisiune electorala publicitara cu Dacian Cioloș și Dan Barna, liderii Alianței USR - PLUS. Asta inseamna ca emisiunea a fost realizata la inițiativa acestora, a fost platita și marcata cu ”Publicitate”, pentru ca publicul sa cunosca acest lucru, insa dialogul n-a fost in nici…