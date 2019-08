Stiri pe aceeasi tema

- Georgia, candidata la aderare in Uniunea Europeana (UE), "este gata sa ia locul" celor care vor sa paraseasca UE, a declarat miercuri presedinta georgiana Salome Zurabisvili, cu cateva saptamani inainte de data prevazuta pentru

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminica, in cadrul summit-ului G7 de la Biarritz, Franța, ca țara sa va semna un acord comercial cu Londra dupa ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, potrivit Reuters, conform Mediafax.Declarația a fost facuta in timpul intrevederii…

- Boris Johnson va incerca sa profite de reuniunea G7 care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani la Biarritz, Franta, pentru a incerca sa convinga liderii mondiali, inclusiv pe presedintele SUA, Donald Trump, sa sprijine incercarea Marii Britanii de a-l desemna pe George Osborne drept succesor…

- Marea Britanie va institui controale stricte la frontiere imediat dupa iesirea din Uniunea Europeana, programata pe 31 octombrie, a anuntat un purtator de cuvant al Guvernului Boris Johnson. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana, conform Mediafax."Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna…

- Ryanair Holdings a avertizat luni ca preturile biletelor vor scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a ingrijorarilor provocate de Brexit in Marea Britanie, dar a mentinut previziunea de profit pentru acest an, transmite Reuters citat de News.ro.Valoarea…