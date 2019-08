Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au verificat sambata o mașina aflata in perimetrul Pieței Victoriei, potrivit martorilor din zona, existand suspiciunea ca in vehicul ar exista un dispozitiv exploziv anunțat la numarul unic de urgența 112.Reprezentanții Poliției Capitalei au precizat, pentru MEDIAFAX, ca o persoana…

- La scurt timp dupa ce au fost facute publice imagini noi cu Gheorghe Dinca, șoferul mașinii care l-a adus pe presupusul criminal in oraș a ajuns la Poliție. Incredibil este, insa, ce s-a intamplat cu autoturism.

- Masura e anuntata in contextul in care, odata cu cresterea numarului de utilizatori Uber, creste si riscul ca acestia sa urce in masina gresita, o situatie des intalnita in special in zonele aglomerate ale oraselor mari.

- Noua masina de clasa mica ofera conform celor de la NCAP un nivel de siguranta best in class pentru simplu fapt ca masina nu are un motor conventional. In toate testele de siguranta rutiera gama Tesla a castigat cele mai mari note, caroseria masinilor americane fiind…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 12 pe DN1, in zona localitatii Banesti. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat. In autoturism se aflau 5 persoane, care insa au refuzat transportul la spital. La fata…

- O mașina de poliție a lovit in plin un BMW cu numar de Gorj la intersecția strazilor Demetriade și Alexandru Ioan Cuza din Timișoara. Conform martorilor, Loganul MAI circula cu semnalele luminoase și acustice pornite, dinspre Calea Aradului spre Piața Maraști, in timp ce BMW-ul circlula drept pe strada…

- Un microbist care se deplasa cu masina catre meciul de fotbal dintre Chindia Targoviste si Metaloglobus, jucat, duminica, la Targoviste, a fost oprit de Politie si nu a fost lasat sa intre cu masina in centrul orasului fara sa spuna „parola” sau sa arate un „tichet”.

- Un batran de 73 de ani, din Bosanci, a fost accidentat grav de o masina in timp ce mergea pe partea carosabila. Accidentul a avut loc duminica, laora 16.45. In timp ce conducea un autoturism pe strada Ciotea din comuna Bosanci, un localnic de 20 de ani a surprins și accidentat grav un barbat de 73 ...