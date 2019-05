Emisarul special de pace al SUA pentru Afganistan ar trebui sa inceteze sa-i cheme pe militantii talibani sa depuna armele, si sa convinga in schimb Statele Unite sa puna capat folosirii fortei, au declarat vineri talibanii, relateaza Reuters.

Zalmay Khalilzad, un diplomat american nascut in Afganistan, a intrat in a sasea runda de discutii cu gruparea extremista islamista in Qatar in aceasta saptamana, in incercarea de a pune capat celui mai lung razboi al Americii.

"In…