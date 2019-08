Taifunul Podul ameninţă sudul Chinei Taifunul s-a format deasupra apelor nord-vestice ale Oceanului Pacific marti dimineata, iar centrul sau a fost localizat la 400 de kilometri est de capitala Filipinelor, Manila, la 2 p.m. ora Beijingului.



Potrivit prognozelor, taifunul este asteptat sa intre in Marea Chinei de Sud miercuri, aducand ploi abundente si vanturi puternice asupra provinciei Hainan in urmatoarele trei-cinci zile, a precizat Observatorul.



Furtuna se va deplasa spre nord-vest cu o viteza de 30 de kilometri pe ora si este asteptata sa traverseze miercuri dimineata cea mai mare insula a arhipelagului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o avertizare cod portocaliu de furtuni in Capitala, valabila in urmatoarea ora. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 19.30 se vor semnala frecvente descarcari electrice, vijelie, averse ce vor cumula 20...25 l/mp, grindina de dimensiuni…

- Taifunul Lekima, insotit de vanturi puternice si de ploi torentiale, a lovit mai multe insule mici din sudul Japoniei unde a perturbat orarul unor curse aeriene si de feribot, informeaza DPA. Al noualea taifun din acest an a provocat anularea a 68 de zboruri si a 155 de curse de feribot…

- Potrivit agentiei nipone de meteorologie, taifunul Lekima urmeaza sa loveasca insula Ishigaki in timpul noptii.Meteorologii au avertizat cu privire la riscul producerii de alunecari de teren, inundatii si valuri inalte, pe masura ce acest al noualea taifun al sezonului se apropie de insule. In…

- Furtuna tropicala Erick a crescut in intensitate luni si s-a transformat in uragan in estul Oceanului Pacific, cu vanturi care ating viteze de 120 de kilometri pe ora, la aproximativ 1.600 de kilometri distanta de Big Island din Hawaii, urmand sa devina si mai puternica in orele urmatoare, au avertizat…

- Joi, la ora 15:00, aceasta furtuna - prima din sezonul uraganelor din Atlantic, denumita "Barry" - se afla deasupra Golfului Mexic, la 150 de kilometri sud-est de gurile de varsare ale fluviului Mississippi, iar vanturile locale atingeau viteza de 65 de kilometri pe ora, potrivit Centrului national…

- Meteorologii au emis, duminica seara, cod rosu de vijelie pentru mai multe zone din judetul Mehedinti, unde rafalele de vant pot sa atinga 120 de kilometri la ora. Pompierii au precizat ca se intervine deja in mai multe locuri, dupa ce au cazut copaci si acoperisuri.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a emis o atenționare meteorologica de COD PORTOCALIU in intervalul 03.06 ora 12.00 – 04.06. ora 06.00. Este vizat din nou sudul județului Alba, greu lovit de furtuni cu doar doua zile in urma. Meteorologii spun ca se vor inregistra ploi abundente cu valori…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de furtuna si grindina. Vor fi afectate judetele din extremitatea de sud a tarii, zonele montane si submontane din nordul, centrul si vestul tarii. Avertizarea este valabila duminica, intre orele 14:00 si...