"In urma fenomenelor meteo, in localitatile Chitoc, Bacesti si Dumesti reteaua de alimentare cu energie electrica a fost partial avariata. Un numar de 521 de gospodarii au ramas fara energie electrica. Angajatii firmei de distributie a energiei electrice lucreaza la remedierea problemelor", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.



Precipitatiile abundente au provocat mai multe pagube in judetul Vaslui. Ploile au adus numeroase aluviuni pe DE 581 in zona localitatilor Cretesti si Satul Nou, precum si pe DN 2F in zona localitatilor Rediu si Puscasi. De asemenea,…