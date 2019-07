Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul IMAS Romnibus dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis este cotat la 36,5-, apoi vine Calin Popescu Tariceanu, cu 13,4-, Victor Ponta, cu 12,2- si Dacian Ciolos cu 11-. Pe urmatoarele pozitii se afla Viorica Dancila, cu 5,8-, Dan Barna cu 4,6-, Kelemen Hunor, cu 1,6- si Eugen Tomac cu 1,4-.…

- Cel mai nou sondaj realizat de IMAS arata ca, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidentiale, Klaus Iohannis ar iesi invingator. Mai concret, actualul sef al statului ar fi reales de 36,6% dintre cei care au participat la sondaj, relateaza EuropaFM. Pe locul doi s-ar clasa liderul…

- Dupa o pauza relativa, cazul fetitei Sorina din Baia de Arama redeschide subiectul „republicii procurorilor”, atat de drag ambelor tabere, din motive electorale. Mihai Fifor, devenit dupa epoca Dragnea unul din liderii importanti ai PSD, spune ca ” asa se intampla cand o societate isi rezolva problemele…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a fost invitat la ceremonia de la Palatul Cotroceni de joi. Klaus Iohannis si liderii PNL - Ludovic Orban, USR - Dan Barna, PRO Romania - Victor Ponta si PMP - Eugen Tomac au semnat, joi, la Palatul Cotroceni, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului…

- UPDATE: Un numar de 753 de romani aflati in strainatate au votat pana duminica la ora 6:00 la alegerile europarlamentare; la referendumul pe justitie si-au exprimat optiunea 727. Votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se desfasoara pe durata a 33 de ore, in intervalul 25 mai,…

- Liviu Dragnea a declarat marți ca PSD va anunța candidatul partidului pentru prezidențiale chiar duminica, în seara alegerilor europarlamentare.Întrebat la Adevarul daca s-a hotârât sa candideze la președinție, Liviu Dragnea a spus: ”Dupa alegeri. Chiar duminica…

- SONDAJ IMAS: Conform sondajului, PNL ar avea 25,6%, in timp ce PSD ar avea doar 21,7%, informeaza Europa FM. Pe locul trei regasim alianța USR-PLUS, cu 16,4%, dar care este intr-o ușoara scadere, ca urmare a scandalurilor care au zguduit partidul. Pe locul patru este ALDE, partid condus…

- Dintre liderii Opozitiei, cel mai bine clasat este fostul presedinte Traian Basescu. Acesta beneficiaza de 31% incredere. Fostul sef de stat este urmat de Victor Ponta cu 29% si Dacian Ciolos, cu 28%. Presedintele PNL Ludovic Orban are doar 19%. Dintre cei care și-au anunțat intenția…