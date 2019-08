Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 52 de deținuți au murit, in urma unei revolte care a avut loc in penitenciarul Altamira din regiunea braziliana Para. Oficialii penitenciarului au precizat ca o grupare de traficanți de droguri au invadat aripa pușcariei controlate de rivali, au decapitat 16 prizonieri și au fac foc mai multor…

- Incendiul soldat cu 14 morti in submarinul militar rus, la Arctica, a izbucnit in compartimentul bateriilor - fara sa-i atinga reactorul nuclear -, a anuntat joi ministrul rus al Apararii, relateaza AFP.

- Un atac cu masina-capcana si cu arme de foc in capitala Kabul s-a incheiat luni dupa aproape 11 ore, soldandu-se cu cel putin sase morti, printre care si doi politisti, relateaza dpa. Talibanii au...

- UPDATE ora 13:00 Accidentul soldat cu cinci morti, produs noaptea trecuta la intrarea in municipiul Barlad, a fost provocat, potrivit primelor cercetari ale politistilor rutieri, de un sofer in varsta de 31 de ani care s-a angajat intr-o depasire neregulamentara. Ambii soferi implicati in coliziune…

- Cel putin o persoana a murit si alte 24 au fost ranite dupa ce mai multe bombe au fost detonate in apropierea a doua autobuze care circulau in orasul Kirkuk din Irak, au anuntat autoritatile locale, scrie mediafax.roBombele au explodat in centrul orasului in jurul orei locale 19.

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Cel puțin 45 de persoane au murit si aproximativ 200 sunt date disparute dupa ce o nava care transporta peste 400 de persoane s-a scufundat in lacul Mai-Ndombe din vestul Republicii Democratice Congo, a anuntat guvernatorul provinciei Antoine Masamba, potrivit BBC preluat de mediafaxMajoritatea…

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un autobuz, care transporta 60 de turisti, s-a rasturnat intr-o prapastie, pe drumul dintre orasele Siena si Florenta din Italia. Printre victime s-ar afla si cetateni romani, relateaza agentia de stiri Tass, ...