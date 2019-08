Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din cartierul piteștean Gavana, a vrut sa-și puna capat zilelor. Baiatul a crescut singur, fara parinții plecați la munca in strainatate și era depresiv. Tanarul și-a inecat amarul in bautura, apoi a trecut printr-o depresie severa, a notat ziarulargesul.ro. Tanarul…

- Pompierul – erou din Prahova care a salvat un copil luat de viitura a fost premiat Plutonier major Crișmaru Daniel, pompierul – erou din Prahova care a salvat un copil luat de viitura, a fost premiat de Vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, ministrul afacerilor…

- Am primit de la ISU Prahova relatarea unui eveniment care a avut loc in urma cu cateva zile, langa Filipestii de Padure.Se pare ca o mama ar fi traversat cu un atelaj hipo raul Provita, impreuna cu cei doi copii de 3 si 4 ani, moment in care au fost surprinsi de viitura. Din fericire, baietelul de 3…

- Doi copii de 3 si 4 ani au fost surprinsi de viitura, sambata, in zona Filipestii de Padure, in timp ce traversau raul Provita intr-o caruta, unul fiind salvat, iar celalalt este cautat de pompieri, informeaza IPJ Prahova, citat de Agerpres. "Filipestii de Padure, langa podul dintre satele Ditesti si…

- Un atelaj hipo in care se afla o familie din Filipeștii de Padure (mama, tatal și cei doi copii in varsta de 3 ani, respectiv 5 ani) a fost surprinsa de o viitura extrem de puternica, formata pe raul Provița in urma ploilor torențiale din ultimele ore și scurgerilor de apa de pe versanți. Potrivit Inspectoratului…

- Un tanar imigrant a dat dovada de o prezenta de spirit iesita din comun, dupa ce a reusit sa prinda in brate un copil care cazuse de la etaj. Barbatul de origine algeriana a observat fetita de doi...

- Doi agenti de la Sectia de Politie Cocorastii Colt au devenit eroii zilei dupa ce au reusit sa salveze de la inec un copil in varsta de 15 ani. Baiatul a vrut sa se scalde intr-un lac format intr-o balastiera, desi nu stia sa inoate.

- Cautari disperate in localitatea timișeana Lunga, unde un copil care, pentru a mai scapa de arșița zilei, a mers la scaldat impreuna cu prietenii, insa a disparut sub apa unui iaz și nu a mai fost vazut. La fața locului s-a deplasat imediat cea mai apropiata unitate de pompieri, incepand cautarile cu…