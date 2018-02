Suntem in plin sezon de gripa: Ce masuri au fost luate si cum ne putem proteja

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in plin sezon de viroze si gripa. Lumea in jurul nostru stranuta, tuseste si isi sufla nasul iar la televizor vedem cifre ingrijoratoare in ce priveste cazurile de imbolnaviri si decese cauzate de virusul gripal. Mai multe spitale sunt in carantina, accesul vizitatorilor este limitat…

- Valentine’s Day e un prilej bun sa ne bucuram alaturi de iubitul sau de soțul nostru de iubirea ce ne leaga. Putem face asta in fiecare zi, desigur, dar nu e nimic rau in a ne sarbatori iubirea o data pe an intr-o forma mai vizibila. Fie ca alegeți sa petreceți la o cina romantica in oraș, fie ca ieșiți…

- 130 de elevi din mai multe tari din Europa vor participa la competitia internationala de robotica CEESA First Tech Challenge Championship. Trei echipe vor reprezenta Romania. Castigatorul va ajunge la campionatul mondial de robotica din Detroit, Statele Unite.

- Cel putin zece persoane au murit pana acum din cauza gripei Cel putin zece persoane au murit pâna acum din cauza gripei. Potrivit ultimului raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pâna la sfârsitul saptamânii trecute,…

- Inca o scadere pentru Bitcoin. Cat valoreaza moneda Dupa ce, la inceputul lunii decembrie 2017, Bitcoin a ajuns la o valoare apropiata de 20.000 de dolari, vineri moneda virtuala a scazut sub pragul de 8.500 de dolari. Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor,…

- Partia Cucos (Bistrita), in care autoritatile au investit 7 milioane de euro, a fost inaugurata luni cu mare fast, dar inchisa peste trei zile din cauza problemelor aparute. Folosita sau nu, partia costa orasul 10.000 de euro lunar. Autoritatile, care s-au indatorat pe 20 de ani, n-au tinut…

- Societatea Romana de Microbiologie precizeaza, pe baza mai multor studii internationale, ca vaccinul anti-HPV poate preveni pana la 90% dintre cazurile de infectii cu Human Papiloma Virus si cancer de col uterin, fiind vorba despre 31.000 de cazuri noi inregistrate anual la nivel european. Potrivit…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In mod artificial, Legile Justiției au ajuns sa fie singurul teren de lupta politica in plan intern. Intre președinte și majoritatea parlamentara. Intre opoziție și putere. Intre multinaționale și PSD. Iar in plan extern acest front a fost transferat pentru inceput la Bruxelles.…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- "Pentru a evita imbolnavirile de gripa, cred ca cel mai util este sa se vaccineze impotriva acestei boli. Inca se poate administra vaccinul, deoarece, cu siguranta, imbolnavirile vor continua si lunile urmatoare. Perioada optima de vaccinare, avand in vedere evolutia sezonului gripal din tara noastra,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Ambrus Attila, poreclit „Whisky Man”, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria. Autoritatile maghiare au reusit sa-l prinda dupa sase ani de cautari,…

- Ambrus Attila, poreclit ‘Whisky Man’, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria. Autoritatile maghiare au reusit sa-l prinda dupa sase ani de cautari,…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Ministrul Sanatații a facut un apel la medicii de familie pentru continuarea vaccinarii antigripale. Florian Bodog spune ca mai sunt disponibile aproape 300 de mii de doze gratuite in cabinetele medicilor de familie. Ministrul Sanatații a facut un apel la medicii de familie pentru ca aceștia sa continue…

- Autoritațile maghiare au gasit un avion inmatriculat in Ucraina abandonat pe un camp agricol din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu județul Satu Mare. Polițiștii spun ca avionul a fost folosit de traficanții de persoane. Un avion inmatriculat in Ucraina a fost gasit abandonat pe un…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Masinile inteligente, conectate la internet, au prevazute sisteme de securitate foarte avansate, dar sunt vulnerabile atacurilor cibernetice. Hackerii ar putea sa controleze o astfel de masina de la distanta, chiar si de pe alt continent. “Daca eu ma aflu, spre exemplu, in Europa, in Romania si merg…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Dupa mai bine de un an, americanii au descoperit ca un grup de hackeri romani au reușit sa preia controlul asupra camerelor de supraveghere din Washington DC, conform playtech.ro. In urma unui raport emis de cei de la Washington Post, este detaliat modul in gare grupul roman de hackeri au…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Activitatea Uber nu este contestata doar in Romania. Curtea Europeana de Justitie trebuie sa decida, miercuri, daca aceasta este o firma de transport sau o aplicatie digitala. Activitatea companiei fondate in San Francisco, Statele Unite, a fost interzisa in Germania inca din 2015. Anul acesta, Uber…

- Japonia va plati in jur de 889 de milioane de dolari pentru fiecare sistem, acestea urmand sa fie achizitionate din Statele Unite. Sistemele vor fi probabil amplasate pe in nordul Japoniei, in prefectura Akita, si in sud-vestul tarii, in prefectura Yamaguchi, cel tarziu pana in anul 2023.…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- Romania intra in cursa caștigarii unui premiu Oscar cu producția „Fixeur”, in regia lui Adrian Sitaru. Echipa a beneficiat de un turneu de promovare in Statele Unite și iși dorește o nominalizare la categoria „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza”.

- Violeta Stoica Posibilitatea transferului de administrare a Minei Unirea din Salina Slanic de la Salrom la Consiliul Județean Prahova sau, de ce nu, la Primaria Slanic, a starnit nenumarate pasiuni atat pe plan județean, cat și la nivelul instituțiilor centrale care ar trebui sa investeasca in ceea…

- Aproape o treime dintre armele folosite de gruparea jihadista Stat Islamic sunt produse in Uniunea Europeana. Cel puțin așa arata un raport al organizației de monitorizare a traficului de arme in zonele de razboi. Documentul, citat de The Telegraph, mai precizeaza ca printre furnizorii importanți sunt…

- ”Creșterea PIB-ului nu a fost neaparat preponderent pe consum, dar ocupa locul doi in creștere. (...) Toata aceasta creștere a consumului s-a dus pe importuri. Noi greșim fundamental pe doi indicatori macroeconomici: pe deficite. Este contraproductiv in perioadele de creștere economica sa facem deficite…

- Bell Helicopers si-ar putea muta linia de productie a elicopterelor din Texas la Brasov La acest moment, autoritatile romane poarta negocieri cu Bell Helicopters. Americanii si-ar fi exprimat deja intentia de a produce la Brasov aeronave care sa intre ulterior in dotarea Armatei Romane, potrivit…

- Autoritatile franceze au decis sa declanseze o alerta alimentara, au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta,…

- Alerta in privința unui produs indispensabil bebelușilor, dar și gospodinelor care il folosesc in prepararea deserturilor și in alte preparate. Autoritatile franceze au interzis vanzarea laptelui praf produs de gigantul Lactalis si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru…

- Scutirea de la plata obligatiei de tip “clawback” a medicamentelor care costa sub 25 lei reprezinta singura masura care poate genera efecte durabile asupra accesului pacientilor la medicamentele uzuale din farmacii si spitale, in conditiile in care semnalele pe care le dau serviciile de urgenta,…

- Premierul Mihai Tudose discuta, luni, cu Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul. "Pe data de 6, va intra in sedinta de guvern si va fi inaintat Parlamentului. Mai departe,…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a anuntat ca o femeie de 69 de ani a murit, sambata, la spitalul din Alba Iulia, din cauza lipsei de imunoglobuline, precizand ca ministerul stia despre cazul aceste femei. ”Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata la spitalul…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- Hans Klemm, despre mesajul Departamentului de Stat. Ambasadorul Statelor Unite la București a declarat ca mesajul Departamentului de Stat al SUA despre modificarea legilor Justiției nu trebuie sa fie o surpriza. Inaltul diplomat american a menționat ca Ambasada Statelor Unite la București a exprimat…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi seara, ca legea pensiilor este în lucru și poate va fi gata anul viitor, spunând ca este "cea mai grea lege" pe care o poate avea România în prezent."Punctul de pensie crește de la anul. Legea pensiilor este în lucru,…

- Call-center-ul pediatric Peditel 1791 apelat și din SUA Serviciul medical gratuit de sfat pediatric prin telefonie non-stop Peditel, lansat la Cluj in 2014 și pilotat din septembrie in Alba Iulia, a inregistrat apeluri inclusiv din afara granițelor țarii, din comunitatea romaneasca din Europa…

- "Un caz din 300 de persoane externate este considerat infectie asociata asistentei medicale. Din datele preliminare ale acestui studiu, arata ca avem 2,6 pacienti cu infectii asociate asistentei medicale la fiecare 100 de pacienti din spitale. Trebuie sa incercam sa imbunatatim capacitatea de diagnostic…

- Intel, nu Qualcomm, este producatorul pe care Apple pare sa-l fi ales pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi. Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp,…

- Peste 500 de stomatologi romani și straini dezbat cele mai noi descoperiri in implantologie, in cadrul celei de-a IV-a ediții a SKY Fast&Fixed Forum, care se desfașoara in perioada 17-18 noiembrie, la Timișoara, in condițiile in care peste un sfert din populația Romaniei are edentație…

- Avertizarea de calatorie adresata cetatenilor americani care vor calatori in Europa in perioada sarbatorilor de iarna va expira la 31 ianuarie.Departamentul de Stat ”ii atentioneaza pe cetatenii americani in legatura cu riscul ridicat de atentate teroriste ce ar putea avea loc pe teritoriul…

- Zeci de oameni saraci din București au primit un pranz cald din partea americanilor, in prag de Ziua Recunoștinței. Voluntari din Ambasada Statelor Unite și pușcași marini le-au servit mancare sarmanilor, la cantina sociala Marathon, acolo unde, zilnic, sunt hranite aproximativ 450 de persoane. De data…

- Potrivit Institutului francez pentru siguranta nucleara IRSN, in ultimele saptamani Europa a fost acoperita de un nor de poluare nucleara. Acesta ar fi fost cauzat de un accident la o facilitate nucleara din Rusia.