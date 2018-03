Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care i-a transmis un mesaj lui Putin. Recent, Vucici a anuntat ca Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana. "Va rog sa acceptati felicitarile…

- Bucurestiul se claseaza pe pozitia 9 din 10 capitale ale lumii cu cel mai mic cost de trai, urmat de New Delhi. Instabilitatea economica si politica sunt principalii factori de influenta a scaderii costului nivelului relativ de trai, arata un raport intocmit de Economist Intelligence Unit.…

- Datorita unei cutii cu alimente – subventie guvernamentala – in valoare de 0,12 dolari (n.red: 45 de bani), presedintele Nicolas Maduro are o sansa mare de a castiga urmatoarele alegeri prezidentiale, potrivit Quartz. Cutiile contin orez, ulei de gatit, grane si lapte praf, printre altele,…

- Presedintele american Donald Trump va participa in aprilie la Summitul Americilor in Peru si apoi va vizita Columbia, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza Reuters. Agentia de presa britanica mentioneaza ca va fi prima vizita a lui Trump in America Latina. Liderul de la Casa Alba va avea…

- Tarile din cadrul Aliantei Bolivariene pentru Popoarele din America (ALBA) au anuntat luni ca vor cere ''masuri diplomatice si politice'' impotriva opozitiei din Peru fata de prezenta Venezuelei la summitul Americilor din 13 si 14 aprilie, informeaza marti AFP. La mijlocul lui februarie,…

- Administratia Donald Trump pregateste sanctiuni impotriva unei companii petroliere din Venezuela si vizeaza restrictionarea transporturilor petroliere din Venezuela, pentru a exercita presiuni asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro, potrivit unui oficial american citat de agentia Reuters.

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus marti oficial candidatura la alegerile prezidentiale anticipate din 22 aprilie, un scrutin boicotat de opozitie si condamnat de comunitatea internationala, scrie Digi24.ro.

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a declarat ca, daca la Summitul Americilor din aprilie din Peru, i s-ar incrucisa drumul cu cel al omologului sa american, Donald Trump, atunci i-ar placea sa dea mana cu el si sa-l salute "cu respect", relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Daca se va…

- "Daca se va ivi ocazia de a-i strange mana lui Donald Trump si de a-l saluta cu respect, voi profita de ea, cu conditia ca el sa-mi ofere aceasta oportunitate", a comentat Maduro in cursul unui interviu cu un jurnalist chilian difuzat de televiziunea publica VTV.Maduro si-a aratat dorinta…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a declarat ca, daca la Summitul Americilor din aprilie din Peru, i s-ar incrucisa drumul cu cel al omologului sa american, Donald Trump, atunci i-ar placea sa dea mana cu el si sa-l salute "cu respect", relateaza AFP. "Daca se va ivi ocazia de…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP.Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele…

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza. „Nasterea El Petro inseamna un succes total pentru bunastarea Venezuelei”, a declarat presedintele Nicolas Maduro. Vicepresedintele…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", scrie agerpres.ro.

- Premierul Viorica Dancila are programate intalniri la Bruxelles, marti si miercuri, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk , cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani si cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Este prima sa vizita externa in calitate de ...

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog". "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele interne ale altor tari. A venit momentul sa aplice…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza marti AFP. "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele interne ale…

- Grupul de la Lima, format din 13 state latino-americane si Canada, a cerut marti reprogramarea alegerilor din Venezuela, informeaza Reuters si AFP. Alegerile nu pot fi libere si corecte, cata vreme in Venezuela exista detinuti politici, opozitia nu participa complet la procesul electoral, iar cetatenii…

- Deputatii europeni au cerut joi ca sanctiunile care vizeaza Venezuela sa fie extinse catre presedintele Nicolas Maduro, avertizand ca Uniunea Europeana nu recunoaste alegerile din tara latinoamericana decat daca sunt libere, relateaza AFP. Cu 480 de voturi ''pentru'', 51 ''impotriva'' si 70 de ''abtineri'',…

- Rex Tillerson a declarat ca Statele Unite, Mexicul si Canada au avut deja o intrevedere trilaterala, saptamana trecuta, in cadrul careia au analizat impactul unei astfel de decizii.Tillerson a mai adaugat ca l-a informat pe presedintele american cu privire la dezvoltarea acestei idei."Mi-a…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, sustine ca Statele Unite iau in considerare interzicerea importurilor de petrol din Venezuela. "Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni petroliere, este efectul asupra…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sugerat ca armata Venezuelei ar putea decide sa-l inlature pe presedintele Nicolas Maduro de la conducerea tarii, dar a adaugat ca nu stie daca se va intampla acest lucru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comunicat: Domnule Horia Nasra, dezvoltarea județului a fost, este și va fi o prioritate pentru PNL Cluj, deși dumneavoastra sunteți deranjat de acest lucru! Președintele PSD Cluj, deputatul care uita mereu

- Guvernul spaniol l-a declarat 'persona non grata' pe ambasadorul Venezuelei la Madrid, Mario Isea, ca riposta la decizia luata joi de autoritatile de la Caracas de a-l expulza pe ambasadorul Spaniei, relateaza AFP.'Guvernul raspunde intr-o maniera proportionala si din aceasta cauza a decis…

- Curtea Suprema a Venezuelei i-a interzis, saptamana trecuta, coalitia opozitiei, sa candideze la alegerile prezidentiale, oferind astfel mai multe sanse de intoarcere a liderului Nicolas Maduro, care a condus tara intr-o criza politica si economica.Data alegerilor nu a fost inca aleasa,…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Guvernul spaniol l-a declarat vineri ''persona non grata'' pe ambasadorul Venezuelei la Madrid, Mario Isea, ca riposta la decizia luata joi de autoritatile de la Caracas de a-l expulza pe ambasadorul Spaniei, relateaza AFP. ''Guvernul raspunde intr-o maniera proportionala…

- Premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea cabinetului in Parlament, ii sugereaza presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, adaugand ca "ea probabil nu-si da seama in ce a intrat". "Deja am hotarat ca vom vota impotriva guvernului Dancila, considerand…

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Statele Unite au denuntat miercuri proiectul Venezuelei de a organiza alegeri prezidentiale înainte de sfârsitul lunii aprilie, considerând ca un astfel de vot nu ar fi nici liber, nici corect, relateaza AFP. Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea constituanta de la Caracas,…

- In Venezuela vor avea loc cel mai tarziu la 30 aprilie alegeri prezidentiale anticipate, anunta AFP. Decretul de convocare a alegerilor a fost propus de numarul doi al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, si adoptat in unanimitate, marti, de Adunarea Constituanta, scrie agerpres.ro.Puterea…

- In Venezuela vor avea loc cel mai tarziu la 30 aprilie alegeri prezidentiale anticipate, anunta AFP. Decretul de convocare a alegerilor a fost propus de numarul doi al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, si adoptat in unanimitate, marti, de Adunarea Constituanta. Puterea din Venezuela…

- Ministrii de externe din statele Uniunii Europene au decis, luni, sa impuna inghetarea activelor bancare si interdictii de calatorie impotriva a sapte colaboratori apropiati ai presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, ca raspuns la cazurile de incalcare a legii de regimul de la Caracas pe fondul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul american a anulat o vizita in capitala britanica.

- Presedintele american Donald Trump 'a primit mesajul' în legatura cu opozitia ferma fata de vizita sa planificata în Marea Britanie, a declarat vineri primarul Londrei, Sadiq Khan, dupa ce seful statului american a anuntat ca si-a anulat calatoria, relateaza dpa. 'Multi…

- Presedintele tarii, Nicolas Mauduro, care pune problemele financiare ale Venezuelei pe seama preturilor mici la petrol si acuza un „complot american”, menit sa-l inlature de la putere, a ordonat ieftinirea alimentelor de baza, pentru a contracara hiperinflatia de proportii astronomice. Dupa reducerea…

- “Oglinda-oglinjoara, care e cea mai antitutun țara?” "Acesta este un mediu 100% liber de fum de tutun. Prin rezoluția 030 a Ministerului puterii populare pentru sanatate" (Ministerio del poder popular para le salud) STOP Astfel de panouri, de un metru jumate pe unu, apar pe peretii fiecarui magazin…

- In timp ce protestele sangeroase si duritatea recesiunii lovesc Venezuela, Luisa Ortega Diaz, fostul procuror sef al Venezuelei incearca sa imbunatateasca peisajul politic al statului, pledand public impotriva presedintelui Nicolas Maduro, si a jocurilor de putere la care acesta apeleaza pentru…

- Nicolas Maduro, presedinte al Venezuelei din 2013, a supravietuit unui cocteil exploziv de incercari care pe alti sefi de stat i-ar fi doborat demult. Insa liderul venezuelean se tine tare si chiar vizeaza un nou mandat in 2018, comenteaza AFP. Pe plan economic, Venezuela a fost grav afectata…

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

- In total, 44 de opozanti ai presedintelui socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, au fost eliberati in trei zile la recomandarea Adunarii Constituante, a anuntat luni o organizatie neguvernamentala pentru apararea drepturilor omului, scrie AFP. Dintre acestia, opt au fost pusi in libertate luni,…

- In total, 44 de opozanti ai presedintelui socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, au fost eliberati in trei zile la recomandarea Adunarii Constituante, a anuntat luni o organizatie neguvernamentala pentru apararea drepturilor omului, scrie AFP. Dintre acestia, opt au fost pusi in libertate…

- Treizeci si sase de opozanti ai presedintelui Nicolas Maduro, care erau incarcerati in inchisori din Venezuela, au fost eliberati, sambata seara si duminica, relateaza presa internationala. “36 de detinuti politici au fost eliberati ieri si azi”, a anuntat pe Twitter Alfredo Romero, directorul organizatiei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat vineri amenintarea ca va reduce asistenta acordata tarilor care au votat la Adunarea Generala ONU impotriva deciziei sale privind statutul Ierusalimului, dar lideri ai tarilor arabe au declarat ca nu se tem, explicand ca nu primesc ajutor gratuit.

- Statele Unite se afla in spatele unui atac desfasurat luni impotriva unei unitati militare din Venezuela si soldat cu furtul unor arme automate, acuza presedintele venezuelean Nicolas Maduro, citat de AFP.