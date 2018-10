Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere deficitul bugetar, care la finalul primelor opt luni din anul 2018 pare ca este dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut (1,54% din PIB), si ca ritmul de colectare a creantelor fiscale de la persoanele fizice este in continuare relativ redus, stimularea platilor reprezinta…

- 150 de sucursale și agenții ale Bancii Transilvania accepta deja operațiunile cu numerar in lei moldovenești, precum: schimbul valutar, retragerile sau depunerile de bani. Sediile BT de la Cluj-Napoca, București, Iași, Suceava, Botoșani și Timișoara sunt primele care ofera acest serviciu in Romania.

- Unul dinte cei mai importanti ministi din Guvernul Dancila castiga doar din pensie 27.000 de lei. Ministrul a mai completat in declaratia de avere ca are si aproape opt hectare de teren agricol si forestier, un apartament si doua case in judetul Vrancea.In plus, mai detine in Iasi doua apartamente si…

- FCSB va juca meciul tur in deplasare, joi, de la ora 21:30, iar oficialii au anuntat, pe site-ul oficial al clubului, preturile biletelor. "Suporterii romani care doresc sa-si incurajeze favoritii pe stadion la meciul de joi seara (20:30 - ora Austriei), dintre SK Rapid Viena si FCSB, isi…

- TAROM continua campania ‘Dor de lume’ si pune in vanzare, in perioada 17 – 21 august 2018, bilete cu preturi incepand de la 119 euro dus-intors pentru noi destinatii catre Israel si Amsterdam, informeaza vineri compania. Astfel, bilete de avion la pretul de 119 euro, cu toate taxele incluse, sunt valabile…

- Luni, 6 august a.c, Delgaz Grid demareaza etapa a doua a unei lucrari de investitii care consta in inlocuirea de conducte si bransamente pe Soseaua Barnova din Iasi. Lucrarea face parte dintr-un proiect de investitii in valoare de 2 milioane de lei prin intermediul caruia reteaua de distributie gaze…

- 1,475 de lei in Beer Zone. Tot atat costa și pe beeracademy.ro, importatorul acestei beri. In SUA, de la producatorul Samuel Adams, pleaca de la 200 de dolari. Pana in Romania drumul e lung, transportul și lanțul trofic de intermediari și-au luat partea, iar accizele stau la panda. Nu am adus-o pentru…

- Iesenii care doresc o opinie din strainatate despre evolutia si tratamentul unui cancer, indiferent de stadiu, vor avea posibilitatea sa obtina parerea unor specialisti avizati fara sa trebuiasca sa se mai deplaseze in afara tarii. Acibadem Hospitals Group, din Turcia, unul dintre cele mai cautate centre…