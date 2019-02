Suciu (BNR), replica la postarea lui Valcov: Daca s-ar folosi media tranzactiilor efective, ratele ar creste pentru luna in curs

Stiri pe aceeasi tema

- "Acestea sunt datele pe luna ianuarie, dar incepand cu 25 ianuarie, tendinta din piata s-a inversat. In consecinta, pe primele 19 zile din februarie, media cotatiilor ferme la ROBOR 3 luni e 3,12% si ROBOR 6 luni e 3,32% in timp ce media tranzactiilor efective este mai mare, 3,39% . Iar aceasta tendinta…

- Darius Valcov, consilier al premierului Dancila, acuza bancile ca au umflat artificial ratele populatiei, prin stabilirea indicelui Robor in lipsa unor tranzactii interbancare."Daca nu știați, in luna ianuarie, media cotațiilor ROBOR la 3 luni a fost 2,97 și la 6 luni a fost 3,27. Numarul…

- Declarațiile lui Darius Valcov, consilierul premierului, referitoare la eliminarea ROBOR sau schimbarea modului in care este calculat acest indice denota grave confuzii privind piața monetara, susține purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei, Dan Suciu, care avertizeaza ca aceste afirmații…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, este invitat astazi la Comisia Economica din Senat pentru discutii despre modul de stabilire a indicelui ROBOR, care influenteaza dobanzile la creditele in lei. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, spune insa ca invitatia nu respecta procedura de convocare,…