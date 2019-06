Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Tcaciuc, localnicul acuzat ca a atacat cu pietre mocanita de la Moldovita si a vandalizat zece masini ale turistilor, a fost retinut de Politie. Oamenii legii au reactionat astfel la aproape o saptamana dupa ce au avut loc incidentele care au revoltat o tara intreaga.

- De momente de groaza au avut parte turistii aflati luni dupa-amiaza in vagoanele Mocanitei, care se intorcea de la Argel spre Moldovita. Dupa ce a blocat calea ferata de mai multe ori cu masina personala si cu bolovani pusi pe linie, punand in pericol siguranta circulatiei pe linia ferata ingusta, ...

- Accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 14 iunie, in Campulung Moldovenesc, judetul Suceava. Soferul in varsta de 40 de ani nu s-a asigurat la trecerea cu nivelul caii ferate duble. Masina a fost lovita violent de trenul Iasi – Timisoara si tarata cativa metri pe linia de cale ferata.

- Dintre cei care au ramas fara permisul de conducere, 23 au fost sanctionati pentru ca au depasit coloana oprita la trecerea la nivel cu calea ferata, iar doi nu au respectat trecerea la nivel cu calea ferata. In urma actiunii, politistii au dat 229 de sanctiuni contraventionale, au retinut 31 de permise…

- Un barbat din comuna Rosia Montana a fost retinut de Politie dupa ce a agresat-o pe o femeie și a provocat un scandal. Va fi prezentat in fața magistraților. Potrivit IPJ Alba, luni, polițiștii Postului de Poliție Roșia Montana au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat…

- La Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita au fost aduse in 18.04.2019, doua persoane, o femeie in varsta de 68 de ani din Dornisoara (Suceava) si un barbat in varsta de 21 de ani din Beclean, victime ale accidentului de la trecerea la nivel cu calea ferata din Beclean.…

- Un accident produs pe calea ferata, pe raza judetului Ialomita, a dus la oprirea circulatiei trenurilor in zona. Incidentul a avut loc marti dupa-amiaza, intre statiile si Movila, la o trecere la nivel cu calea ferata marcata cu crucea Sfantului Andrei. Un TIR incarcat cu ingrasamant a ajuns pe calea…

- Politia britanica a arestat un barbat ce a blocat sambata calea ferata determinand compania care administreaza trenurile Eurostar intre Londra, Paris si Bruxelles sa suspende toata circulatia lor spre si din Marea Britanie timp de mai multe ore, informeaza Agerpres.