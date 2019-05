Stiri pe aceeasi tema

- UBER nu mai poate functiona in Cluj-Napoca incepand din 25 aprilie 2019, conform unei decizii a Curtii de Apel Cluj, in dosarul deschis de Asociația Taximetristilor Cluj. Procesul a fost intentat in urma cu doi ani, de companiile de taxi, nemultumite de serviciul de ride-sharing. Instanta de fond daduse…

- Procurorii DNA erau competenti sa faca ancheta in dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina. Decizia apartine Curtii de Apel Bucuresti, care a decis trimiterea dosarului la Tribunalul Bucuresti pentru a…

- Subprefectul judetului Cluj, Gyorke Zoltan, repus in funcție de instanta, dupa ce a fost demis de Guvern, a cerut MAI sa primeasca si atributiile aferente, precizand ca este obstructionat in exercitarea acestora.

- Subprefectul Gyorke Zoltan a declarat, joi, ca nu știe ce atribuții are al doilea subprefect, numit de Guvern dupa eliberarea sa din funcție. "Am fost eliberat din funcția de subprefect al județului Cluj în 12 februarie și am cerut Tribunalului Cluj suspendarea HG, contestând…

- Tribunalul Cluj a pronuntat, marti, urmatoarea solutie: “Respinge ca neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Secretariatului General al Guvernului invocata prin întâmpinare. Admite cererea de suspendare formulata de catre reclamantul Gyorke Zoltan…