Intr-o declaratie data in exteriorul Casei Albe miercuri, Trump a spus ca 200 de soldati vor ramane in nordul tarii, unde SUA au sprijinit o alianta condusa de kurzi impotriva Stat Islamic, iar alti 200 intr-o regiune din sud in apropiere de Israel, referindu-se probabil la baza al-Tanf.



El a mai afirmat ca trupele americane vor ramane in Siria pentru "o perioada de timp". Referindu-se la ultima portiune de teritoriu detinuta de Stat Islamic in nord-estul Siriei, Trump a declarat ca bucata de pamant va fi in curand cucerita de fortele sprijinite de SUA. Este "un loc minuscul care…