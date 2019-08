''Statele Unite sunt profund ingrijorate de condamnarea activistului online Huang Qi la 12 ani de inchisoare'', a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus.



Disidentul cibernetic Huang Qi ''a fost premiat de mai multe ori de 'Reporteri fara frontiere' pentru curajul sau in expunerea coruptiei si a incalcarilor drepturilor omului in China, via site-ul sau de internet'', a mentionat Ortagus.



Potrivit Departamentului de Stat american, incarcerarea lui Huang Qi evidentiaza inca o data reprimarea continua de catre China a drepturilor omului si a…