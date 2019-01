Liderul republicanilor din Senat Mitch McConnell a anuntat marti ca Senatul Statelor Unite va vota in aceasta saptamana cu privire la propunerea presedintelui Donald Trump de a pune capat inchiderii partiale a guvernului federal, asa-numitul "shutdown", informeaza Reuters.



McConnell a facut aceste remarci in fata jurnalistilor in Senat, la trei zile dupa ce Trump le-a cerut congresmenilor sa aprobe suma de 5,7 miliarde de dolari pentru finantarea constructiei unui zid de-a lungul frontierei de sud cu Mexicul, in schimbul unei protectii temporare pentru asa-numitii "Dreamers" (visatori)…