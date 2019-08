Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a acuzat luni presa ca ea contribuie ''in mare masura'' la propagarea de ''fake news'' si a ''maniei si isteriei'' in Statele Unite, reactie ce survine dupa un weekend marcat de doua noi atacuri armate soldate in total cu 29 de…

- Presedintele Donald Trump a indemnat duminica mai multe parlamentare democrate din Congresul american sa se "intoarca" de unde au venit in loc sa critice Statele Unite, intr-o serie de postari pe Twitter, care au starnit reactii in randul conducerii Partidului Democrat, informeaza AFP si Reuters.…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a avertizat duminica Iranul cu introducerea de noi sancțiuni dupa ce un oficial iranian a anunțat ca Teheranul va depași limitele stabilite de Acordul atomic privind concentrația uraniului îmbogațit, informeaza Mediafax citând agenția Tass. "Cea…

- Statele Unite pregatesc arestarea a 2.000 de imigranti ilegali prezenti in familie pe teritoriul lor si ar putea lansa aceasta operatiune inca de duminica, au relatat vineri mai multe media americane, relateaza AFP. Presedintele Donald Trump a promis luni ca politia pentru migratie va…

- Aceasta lege 'nu numai ca va oferi imigrantilor ilegali un mijloc legal de obtinere a permisului de conducere, dar va avea un impact pozitiv asupra cresterii economice, sigurantei rutiere si mentinerii coeziunii familiilor', a declarat unul dintre principalii sai artizani, senatorul democrat Luis…

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca Marea Britanie și Statele Unite ar putea încheia un acord comercial major dupa ce Regatul Unit se "descatușeaza", informeaza Mediafax, citând The Guardian. "Un acord comercial mare este posibil dupa ce Regatul Unit…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat miercuri "sigur ca Iranul va dori in curand sa discute cu Statele Unite", in pofida escaladarii tensiunii dintre cele doua tari, relateaza AFP. Totodata, presedintele american a negat, pe Twitter, existenta oricarei "dispute interne" in cadrul administratiei cu…